Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın'ın para oyunu! Tosuncuk hakkında şoke eden itiraf

750 KİŞİ DAHA KATILDI

* Eşi Sıla Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 sanık için ise "Örgüte üye olma", "Örgüte yardım etme" suçlarından 13 yıla kadar hapis istendi. 3 bin 762 mağduru bulunan dosyada 28 sanığın dosyası ayrıldı, hepsi beraat etti. Aydın'ın da gıyabında yargılama yapıldığı 20 sanığın davası devam ederken 750 kişi daha "Mağdur oldum" diyerek şikayetçi oldu. Aynı sanıklar hakkında ikinci bir Çiftlik Bank davası açıldı.