'Tosuncuk' İstanbul Emniyeti'nde! Yargı süreci nasıl işleyecek? Şikayetler çekilirse ne olur?

Avukat Mehmet Fatih Önsöz'ün açıklamaları:

"Kendisinin teslim olmuş olması kendine hiçbir artı sağlamayacak. Brezilya makamları kendisini sınır dışı edecekken kendisinin teslim olduğunu öğrendik.

Aslında bu sürecin 'Mağduriyetleri gidereceğim', 'Ben artık dönüyorum' gibi halk kahramanı gibi anılmasına gerek yok.