05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri 'Tosuncuk' İstanbul Emniyeti'nde! Yargı süreci nasıl işleyecek? Şikayetler çekilirse ne olur?

'Tosuncuk' İstanbul Emniyeti'nde! Yargı süreci nasıl işleyecek? Şikayetler çekilirse ne olur?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
ABONE OL
'Tosuncuk' İstanbul Emniyeti'nde! Yargı süreci nasıl işleyecek? Şikayetler çekilirse ne olur?

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan, 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın için, yargı süreci başladı. Mehmet Aydın şirketine ilişkin evrakları polise teslim etti. Polis, ‘Tosuncuk'un yanında getirdiği belgeleri inceliyor. Peki aydın için hukuki süreç nasıl işleyecek? Mağduriyetleri giderirse daha az ceza alabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Mehmet Fatih Önsöz değerlendirdi.

Avukat Mehmet Fatih Önsöz'ün açıklamaları:

"Kendisinin teslim olmuş olması kendine hiçbir artı sağlamayacak. Brezilya makamları kendisini sınır dışı edecekken kendisinin teslim olduğunu öğrendik.

Aslında bu sürecin 'Mağduriyetleri gidereceğim', 'Ben artık dönüyorum' gibi halk kahramanı gibi anılmasına gerek yok.

Avukatların yaptığı açıklamalarda bu net olarak görünüyor.

Ailevi nedenler ya da para kaptırma söylentilerinin de gerçek olmadığı ortaya çıktı. Süreç içerisinde yeni şikayetler de ekleniyor.

Organize bir suç örgütü kurmaktan dolayı 4 günlük bir gözaltı süreci var ve Emniyet tarafından sorgulanacak.

Belgeler olduğu söyleniyor, mağduriyetleri giderecek diye halk kahramanı gibi görmek doğru değil.

Şikayete tabi olan bir suçun karşılığı değil buradaki durum. Birçok suç unsuru söz konusu. Şikayetler geri çekilse bile Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yargılanacak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tosuncuk şifreleri polise verdi! TOSUNCUK ŞİFRELERİ POLİSE VERDİ!

TOSUNCUK operasyonundaki MİT detayı! "TOSUNCUK" OPERASYONUNDAKİ MİT DETAYI!
Mehmet Aydın'ın avukatlarından flaş açıklama MEHMET AYDIN'IN AVUKATLARINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA