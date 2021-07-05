'Tosuncuk' İstanbul Emniyeti'nde! Yargı süreci nasıl işleyecek? Şikayetler çekilirse ne olur?
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan, 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın için, yargı süreci başladı. Mehmet Aydın şirketine ilişkin evrakları polise teslim etti. Polis, ‘Tosuncuk'un yanında getirdiği belgeleri inceliyor. Peki aydın için hukuki süreç nasıl işleyecek? Mağduriyetleri giderirse daha az ceza alabilir mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Mehmet Fatih Önsöz değerlendirdi.
Avukat Mehmet Fatih Önsöz'ün açıklamaları:
"Kendisinin teslim olmuş olması kendine hiçbir artı sağlamayacak. Brezilya makamları kendisini sınır dışı edecekken kendisinin teslim olduğunu öğrendik.
Aslında bu sürecin 'Mağduriyetleri gidereceğim', 'Ben artık dönüyorum' gibi halk kahramanı gibi anılmasına gerek yok.
Avukatların yaptığı açıklamalarda bu net olarak görünüyor.
Ailevi nedenler ya da para kaptırma söylentilerinin de gerçek olmadığı ortaya çıktı. Süreç içerisinde yeni şikayetler de ekleniyor.
Organize bir suç örgütü kurmaktan dolayı 4 günlük bir gözaltı süreci var ve Emniyet tarafından sorgulanacak.
Belgeler olduğu söyleniyor, mağduriyetleri giderecek diye halk kahramanı gibi görmek doğru değil.
Şikayete tabi olan bir suçun karşılığı değil buradaki durum. Birçok suç unsuru söz konusu. Şikayetler geri çekilse bile Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yargılanacak."
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