CHP'nin 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Kemal Kılıçdaroğlu! Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu açıkladı

KILIÇDAROĞLU: DOSTLARIMIZLA İKTİDARA GELECEĞİZ, GÖNÜLLÜYÜM

CHP Genel Başkanı, geçmişte yaptığı açıklamalarda "Dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini" iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gönüllü olduğunu ifade etmişti.

Kılıçdaroğlu, "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini de kullanmıştı.

Göreve geldiği 2010'dan beri 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevaplamıştı.