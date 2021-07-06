CHP'nin 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı Kemal Kılıçdaroğlu! Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu açıkladı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Ankara'da yaptığı konuşmada 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerinin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ifade etti. Kuşoğlu yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gönüllü olduğunu ifade etmişti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara'da katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ifade etti.
"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"
2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU: DOSTLARIMIZLA İKTİDARA GELECEĞİZ, GÖNÜLLÜYÜM
CHP Genel Başkanı, geçmişte yaptığı açıklamalarda "Dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini" iddia ederek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gönüllü olduğunu ifade etmişti.
Kılıçdaroğlu, "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini de kullanmıştı.
Göreve geldiği 2010'dan beri 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevaplamıştı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından CHP'liler sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda Kılıçdaroğlu'ndan aday olmaması istendi.
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