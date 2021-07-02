CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş itiraf! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden "dostlarımız" dedi?
HDP ile ortak adım attıklarını inkar eden CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu açıklamalarıyla gündem oldu. İtiraf niteliğinde ifadeler kullanan Tanrukulu, HDP'nin ittifak içinde olmamasından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde 'dostlarımız' ifadesini kullandığını belirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin 37. Olağan Kurultayı'nda söylediği "Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" açıklamasını değerlendirdi.
Peki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu neden "dostlarımız" dedi?
"DOSTLARIMIZ ÖZENLE SEÇİLMİŞ BİR KAVRAMDIR"
Çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP'li vekil Tanrıkulu şu ifadelere yer verdi;
"Biz bundan sonraki yolumuzu dostlarımızla yürüyeceğiz. Dostlarımızla iktidar olacağız ve ülkeyi yöneteceğiz. Genel başkanımız dostlarımız derken sadece millet ittifakındaki partileri kastetseydi millet ittifakı derdi. Kastı bu değil. Dostlarımızın çok geniş bir çerçeveyi ifade ettiğini söylüyoruz. Bu meselede siyasi parti adlandırması yapmak da sınırlayıcı bir şeydir. Dostlarımız özenle seçilmiş bir kavramdır."
"NE YAPARSAK BERABER YAPACAĞIZ"
Konuşmasında HDP'nin büyük baskı altında olduğunu söyleyen ve umutsuz olunmaması tavsiyesinde bulunan Tanrıkulu, "HDP büyük baskı altında. Bir taraftan genel başkanları tutuklu. Örgütleri baskı altında. Kapatma davası açılmış. Bunları gören bir parti olarak dostunuzuz, dayanışma içerisindeyiz. Umutsuz olmayın. Ne yaparsak beraber yapacağız. Bize güvenin" dedi.
"KİMİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞINA BİZ KARAR VERİRİZ"
Öte yandan FETÖ'nün yönettiği Kronos isimli siteye konuşan HDP'li Erol Katırcıoğlu, CHP ile İYİ Parti'nin HDP olmadan iktidara gelemeyeceğini savundu.
"Oturup konuşalım, bir sözleşme yapalım" diyerek çağrıda bulunan Katırcıoğlu, "CHP daha fazla bizimle bir şey yapmak ister gibi. Kılıçdaroğlu'nun 'dostlarla' dediği şeyin içinde biz de varız anlaşılan. Yüzde 10'un üzerinde oy potansiyelimiz var. Kimin Cumhurbaşkanı olacağına da biz karar veririz" ifadelerini kullandı.
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