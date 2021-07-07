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CHP'nin 2023 Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu! Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu açıkladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2021 00:00
Güncelleme:07.07.2021 00:09
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ankara'da katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu Ankara'da yaptığı konuşmada 2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partilerinin adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını ifade etti.

Kuşoğlu yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gönüllü olduğunu ifade etmişti.

"ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU"

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin adayını açıklayan Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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