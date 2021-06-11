Muhalefette ortak aday krizinin perde arkasında ne var? Neden korkuyorlar?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in açıklamaları:

"Partiler millete hizmet ve iktidara gelmek için kurulurlar. Meclis'te bulunan partiler kendi aralarında bir ittifak yapabilirler ve bunda bir sakınca yok.

Biz MHP ile ittifak kurduk ve bunu her zeminde ilan ettik. Ortak adayımızı da rahat şekilde ilan edebiliyoruz ama diğer partilerde böyle bir durum yok.