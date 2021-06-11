11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Muhalefette ortak aday krizinin perde arkasında ne var? Neden korkuyorlar?

Muhalefette ortak aday krizinin perde arkasında ne var? Neden korkuyorlar?

Muhalefette ortak aday tartışması yaşanıyor. CHP ve İYİ Parti'de ’nun ve ’in aday olması konuşulurken Meral Akşener’in HDP'ye rota çizmesi ortalığı karıştırdı. Genel Başkanı de tartışmalara katıldı ve “Ortak aday çıkarmak siyaseti bilmemektir.” dedi. Öte yandan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yatırımcıları tehdit etmesi büyük tepki çekti. Büyüyen ekonomisi muhalefeti rahatsız mı etti? Muhalefet yatırımlara neden karşı? "HDP aday göstersin" krizi muhalefeti nasıl etkileyecek? Birlikte görünmeden ittifak yapma çabası mı? Erken seçim çağrıları, ittifakın dağılma korkusundan mı? Gelişmeleri canlı yayınına katılan Manisa Milletvekili ile Gaziantep Milletvekili değerlendirdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
ABONE OL
Muhalefette ortak aday krizinin perde arkasında ne var? Neden korkuyorlar?

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in açıklamaları:

"Partiler millete hizmet ve iktidara gelmek için kurulurlar. Meclis'te bulunan partiler kendi aralarında bir ittifak yapabilirler ve bunda bir sakınca yok.

Biz ile ittifak kurduk ve bunu her zeminde ilan ettik. Ortak adayımızı da rahat şekilde ilan edebiliyoruz ama diğer partilerde böyle bir durum yok.

Diğerleri güya milletin duymayacağı şekilde ittifak yapıp yola çıkmaya çalışıyor ama artık mızrağın çuvala sığmadığını kendileri de gördüler. Her partinin kendi talebi ve söylemleri var. VE bun partinin söylemleri yenilir yutulur değil ve millet bunları kabul etmiyor.

Seçim için ortak aday belirleme sürecine geldiğinde milletten gelen tepkiler nedeniyle çıkmaza girdiler. ve 'nun açıklamalarından sonra CHP ve İYİ Parti'nin artık iyi düşünüp hareket etmesi gerekir. Milletimiz bu muhalefeti hak etmiyor."

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın öne çıkan satırları:

"'de hızla gündem değişiyor. Bu gündemin içerisinde HDP'ye açılan kapatma davası da var. Bu davaya bakıldığında HDP'nin terör örgüt PKK'nın uzantısı olduğuna dair ciddi delililer var. Bunun yanında muhalefette yer alan isimlerin millete söylediklerin aksine yapılan açıklamalar var.

'nın bir gizli ortağı var. Bu gizli ortağı artık tüm Türkiye biliyor ama bunlar bir türlü açıklayamıyorlar. İYİ Parti Genel Başkanı HDP 'yi dışarıda tutarak ortak aday çıkarmak istiyor. HDP, İYİ Parti'ye itiraz ediyor sert tepkiler gösteriyor ancak İYİ Partililer bunu yutuyor.

'nın içinden çıkamadığı bir durum var. Yapılacak olan seçimlerde HDP'nin bu ittifakın içerisinde olması durumunda 1991 yılında olduğu gibi halkın PKK'nın uzantısı olan bir siyasi partiye ceza keserken bu ittifaka ceza kesmesinden korkuyorlar.

2019 yılında bir başarı kazandıklarını düşünüyorlar. HDP aday çıkarmayınca bu seçimi kazandıklarını biliyorlar. Şimdi samimi şekilde halkın karşısına çıkıp HDP ile beraberiz diyemedikleri için çırpınıyorlar."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP'den muhalefete çağrı: Ortak mücadele edelim HDP'DEN MUHALEFETE ÇAĞRI: ORTAK MÜCADELE EDELİM
Muhalefet milli projelere neden karşı? MUHALEFET MİLLİ PROJELERE NEDEN KARŞI?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA