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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesi FETÖ ve PKK'lı isimleri sevindirdi! Can Dündar Emre uslu Adem Yavuz Arslan'dan geçmiş olsun paylaşımları

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Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesi FETÖ ve PKK'lı isimleri sevindirdi! Can Dündar Emre uslu Adem Yavuz Arslan'dan geçmiş olsun paylaşımları

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yerel mahkeme tarafından alınan karar gereği tahliye edilmesi FETÖ'cü Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan, firari Can Dündar gibi isimleri sevindirdi. Sürekli olarak PKK propagandası yapan Ahmet Aziz Nesin de Gergerlioğlu'nun tahliyesine yönelik paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Anayasa Mahkemesi her fırsatta FETÖ ve PKK'nın sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için hak ihlali kararı vermesi başta FETÖ'cüleri ve PKK destekçilerini sevindirdi.

PKK PROPAGANDASI SONRASI TUTUKLANDI

FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan tutuklandı.

AYM'DEN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi ise 1 Temmuz'daki Genel Kurul gündem toplantısında, Gergerlioğlu'nun, paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün, dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme, oy birliğiyle Gergerlioğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vermiş, kısa kararın bir örneğinin de başvurucunun tutukluluk halinin sona erdirilmesi suretiyle ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yargılamayı yapan mahkemeye gönderilmesini kararlaştırmıştı.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Bu kapsamda Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tutukluluk halinin sona erdirilmesine karar verdi. Kararın Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin ardından yerel mahkeme HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

KARAR TERÖR DESTEKÇİLERİNİ SEVİNDİRDİ

Gergerlioğlu tahliyesinin ardından Twitter üzerinden "Nerede kalmıştık?" paylaşımında bulundu. Paylaşımına Firari FETÖ'cüler ve PKK destekçisi isimler destek verdi.

FETÖ'CÜLERDEN PEŞ PEŞE MESAJ

Gergerlioğlu'nun paylaşımına yanıt veren Firari FETÖ'cüler Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan "Hoş geldiniz geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

PKK propagandası yapmak suçundan yargılanan Ahmet Aziz Nesin de "Hoş geldin Gergerlioğlu" şeklinde paylaşım yaptı.

FİRARİ DÜNDAR DA SEVİNDİ

MİT tırları davasında yargılanan firari Can Dündar da Gergerlioğlu'nun oğlu Salih'in yaptığı paylaşıma "Bütün esirler salıverilsin" ifadeleriyle destek verdi.

GERGERLİOĞLU'NUN TUTUKLANMA SÜRECİ

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtaya gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuş, Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

HDP'li Gergerlioğlu tahliye edildi HDP'Lİ GERGERLİOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

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