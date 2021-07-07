HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesi FETÖ ve PKK'lı isimleri sevindirdi! Can Dündar Emre uslu Adem Yavuz Arslan'dan geçmiş olsun paylaşımları

AYM'DEN HAK İHLALİ KARARI

Anayasa Mahkemesi ise 1 Temmuz'daki Genel Kurul gündem toplantısında, Gergerlioğlu'nun, paylaşımları nedeniyle terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasının ifade özgürlüğünün, dokunulmazlık hakkını kazanan bir milletvekili hakkında yargılamaya devam edilmesi nedeniyle de seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu görüştü.