Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti seçmenini ağır sözlerle itham etti: Oy veriyorsanız günah işliyorsunuz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçmişte olduğu gibi bugün de AK Parti'ye oy veren vatandaşları hedef tahtasına koydu.

Daha önce çiftçileri "İki elim yakanızda" ve öğretmenleri de "Siz hoca falan değilsiniz" diyerek AK Parti'ye oy verdikleri için hedef alan Kılıçdaroğlu, şimdi de AK Parti'ye oy vermenin "günah olduğunu" savundu.

"SEN GİDİP HALA AK PARTİ'YE OY VERİYORSAN SEN DE GÜNAH İŞLİYORSUN"

Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? Haram. Günah değil mi? Günah. AK Parti'ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime sesleniyorum. Eğer israf haramsa sen gidip hala AK Parti'ye oy veriyorsan sen de günah işliyorsun" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AK PARTİ SEÇMENİNE SKANDAL SÖZLER

Türk siyaseti son 11 yıldır muhalefetin siyasette nezaket anlayışını terk ederek, başka bir üsluba geçtiğine şahitlik ediyor. Kamuoyu, asılsız iddialar, aynı konu hakkında birbirine tamamamen zıt ve tutarsız söylemlerle tanıklık ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2010 referandumunda oy kullanamadığını unutup yaptığı açıklama gibi... Kılıçdaroğlu'nun bir başka skandalı ise AK Parti seçmenlerini tehdit etmesi olmuştu. Skandallar zinciri bunlarla bitmiyor. Muhtarlıkların kaldırılacağı iddiası... Genel affı destekleyip sonra çark etmesi... İşte CHP genel başkanının arşivlerden çıkanlarla yaptıklarının uyuşmadığını anlatan özel analiz haberimiz....

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN TARTIŞILACAK SÖZLER: KUL HAKKI YİYEN HİÇ KİMSE OY VERMESİN

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'lilere seslenerek, "Haram oya ihtiyacımız yok, helal oya ihtiyacımız var" dedi. Akıllara, 2010'da halktan ''Hayır'' oyu isteyen Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamadığı Anayasa değişikliği referandumu geldi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ÖĞRETMENLERE AKILALMAZ SÖZLER!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında öğretmenler hakkında "Mevcut iktidarın peşinden giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" şeklinde skandal sözler sarf etti. Peki CHP neden toplumu ayrıştır ve ötekileştiriyor? Neden toplumu bölmeye çalışıyor? Kafalarda oluşan soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş verdi.