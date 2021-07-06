Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Giresun'daki köylüleri konuştu: Böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değil
Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın köylüleri Aydın'ın Türkiye'ye teslim olmasının ardından konuştu. Köylerinden böyle bir kişinin çıkmasına son derece üzüldüklerini belirten vatandaşlar Tosuncuk için "Kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi." ifadelerini kullandı.
Tosuncuk lakabıyla tanınan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın memleketi Giresun'da kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Aydın'ın memleketinde köy sakinleri, köylerinden böyle bir kişinin çıkmasından dolayı üzüntü duyduklarını dile getirdiler.
VİLLA KAÇAK ÇIKINCA MÜHÜRLENDİ
Mehmet Aydın hakkında yürütülen soruşturma devam ederken Aydın'ın memleketi Giresun'da 2016 yılında yaptırdığı villanın kaçak olduğu ortaya çıktı. Espiye ilçesine bağlı Aydınlar köyünde bulunan ve dere yatağına yapıldığı tespit edilen kaçak villa Espiye Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından mühürlendi.
KÖYLÜLERİ KONUŞTU
Mehmet Aydın'ın memleketi olan Aydınlar köyünde köy sakinleri ilk kez konuştu. Köy sakinleri, köylerinden böyle bir dolandırıcının çıkmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Köylerinde çok muhterem insanların yer almış olduğu belirten köylüler, hem köyleri adına hem de o kişinin aileleri adına üzücü bir durum olduğu ifade ettiler.
"BU ZEKAYA SAHİP BİRİ DEĞİL"
Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, Mehmet Aydın'ın çocukluk zamanlarını bildiğini belirterek, "Kendisinin çok küçüklüğünü bilirim. Bursa'da yaşıyordu. Zaman zaman köyün düğün gibi dernek gibi etkinliklerin de kendisini görüyordum. Böyle bir iş yapacak birisi değildi. Mutlaka onun arkasında birileri vardır. Çünkü kendisi bu kadar insanları dolandırabilecek böyle şirketler kurabilecek bu zekaya sahip birisi değildi. Ama böyle bir olaya karışmış olmasından dolayı ve böyle bir kişinin köyümüzden çıkmış olmasından dolayı son derece üzgünüz ve mahcubuz" ifadelerini kullandı.
"KÖYÜMÜZE YAKIŞMADI"
Diğer bir köy sakini Muammer Aydın, "Bizim köyümüzün insanları Konya'dan gelip yerleşmişlerdir. Hatta köyümüzde mübarek bir zat bulunmaktadır. Yakındaki bir köyümüz, Hacı Abdullah Halifenin bulunduğu komşu köylerden birisidir. Bizim köyümüz öyle bir olayın yaşanması köyümüze hiç yakışmadı. Köy adına utanıyoruz, mahcubuz. Keşke yaşanmasaydı" ifadelerine yer verdi.
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