Son dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Mehmet Aydın evrakları polise teslim etti! Tosuncuk Bitcoin'den vurgun mu yaptı?

YAZILIMCISINDAN SON DAKİKA İFŞALAR:

UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTI

Çiftlik Bank vurgununda şirketin bilgisayar yazılımcısı ve CEO'su Cumhur Yurdakul, etkin pişmanlıktan faydalanmak için Aydın'ın tüm kirli işlerini açıkladı. Yurdakul, Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur'un paraları aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle başka bir şirket kurdurduğunu anlattı. Yurdakul, uyuşturucu kullandığını söylediği Tosuncuk'un çok para kazanacağı düşüncesiyle Bursa'nın İnegöl ilçesinde Necip G.'ye 200 milyondan fazla sermaye verdiği, Çin'den getirdikleri kimyasal maddelerle uyuşturucu imalatına başlandığı ancak polis baskını olunca kayınpederi yakalanan Necip G.'nin de yurtdışına kaçtığını anlattı. Mehmet Aydın'ın husumetli olduğu bir sahsı öldürtmek için suikast planı hazırladığını da iddia eden Yurdakul Aydın'ın Brezilya'dan geri dönmemesinin nedeninin de sağ kolu Fehmi Suat Emur tarafından dolandırılması olduğunu iddia etti. Yurdakul "Fehmi Suat Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Daha sonra 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığından şüphelendi ve Suat Emur'u kovdu. Rapor da Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca Mehmet Aydın Brezilya'dan dönmedi" dedi.