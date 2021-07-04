'Tosuncuk' Türkiye'de! Peki şimdi ne olacak? Çiftlik Bank mağdurları paralarını alabilecek mi?

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı firari Mehmet Aydın, Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Aydın'ın yargılama süreci nasıl işleyecek? Avukat Mehmet Fatih Önsöz, süreci A Haber ekranında yayınlanan 'Arka Plan' programında anlattı.

MAĞDURLA PARALARINI ALABİLECEK Mİ?

Avukat Önsöz, olayın organize bir suç olduğunu, Aydın'ın tutuksuz olarak yargılanmasının mümkün görünmediğini belirtti. Önsöz, infaz ve ceza kanunundaki birçok suçtan, dolandırıcılık suçundan defalarca yargılanıp cezalandırılacak. Çiftlik Bank internet sitesinin 388 bin üyesi var ve bu üyelerin 132 bini aktif olarak paralarını bu dolandırıcıya kaptırmış durumda. Bu kişilerin mağduriyetini gidermekle mükellef. Bu kişilerde yalnızca 4 bini şikayetçi olmuş. Bunları adına ceza yargılama süreci var. Diğer paralarını kaptıran vatandaşlarımız icra takipleri, maddi ve manevi tazminat davaları açarak Mehmet Aydın'dan ekonomik zararlarını talep edebilecekler.