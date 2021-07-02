Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen yakalandı!
Son dakika haberi... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.
İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
SELAHADDİN GÜLEN DE YAKALANMIŞTI
FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.
Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.
, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirilmiş tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
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