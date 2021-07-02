02 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen yakalandı!

Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen yakalandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
ABONE OL
Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen yakalandı!

Son dakika haberi... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti.

İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SELAHADDİN GÜLEN DE YAKALANMIŞTI

FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

FETO'nun yeğeni yakalandı! Türkiye'ye getirildi FETO'NUN YEĞENİ YAKALANDI! TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
FETÖ elebaşının yeğeni yarın ifade verecek FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ YARIN İFADE VERECEK
FETÖ elebaşı Gülen panikte! FETÖ ELEBAŞI GÜLEN PANİKTE!
FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ TUTUKLANDI
FETÖ elebaşının yeğeni itirafçı oldu! İşte ifadesi FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ İTİRAFÇI OLDU! İŞTE İFADESİ
FETO'nun yeğeninin itiraf oyunu! FETO'NUN YEĞENİNİN İTİRAF OYUNU!
Terörist Gülen davasında flaş gelişme! TERÖRİST GÜLEN DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!
FETÖ elebaşının yeğeni hakkında flaş gelişme! FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirilmiş tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

Hain Gülen'in yeğeni yakalandı HAİN GÜLEN'İN YEĞENİ YAKALANDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA