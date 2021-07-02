02 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen yakalandı
Son dakika haberi... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.