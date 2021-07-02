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Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Munise Gülen yakalandı

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Giriş: 02.07.2021 08:32
Son dakika haberi... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
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