13 yaşındaki Betül'ü uykusunda infaz ettiler! Hainler alçaklıkta sınır tanımıyor
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK, ailesine dönmek isteyen 13 yaşındaki Betül’ü ve yanındaki 3 kadını uykusunda el bombasıyla infaz etti. Hainler yıllar sonra da vahşeti örtbas etmeye çalıştı.
"Çırav Avesta" kod adı veren Betül, silah ve canlı bomba eğitimi verilerek Diyarbakır kırsalına gönderildi. Yeraltındaki rutubetli sığınaklarda her gün ölüm korkusu yaşayan teröristlerin durumuna tanıklık edince yaşadıkları karşısında şaşkına döndü.
Kendisine anlatılanlarla dağdaki ağır yaşam şartlarının birbiriyle uyuşmadığını görünce de yol yakınken bir an önce geri dönmek istedi. Bunu da sözde bölge sorumlusu teröriste iletti. "Yoğunlaşma" adını verdikleri ideolojik eğitim de işe yaramadı.
5 YIL SONRA "TALİHSİZ KAZA"
Kadın teröristlerin ağırlıkta olduğu bir kampa götürülen Betül'ün kafasındaki aile özlemi yok edilemedi. Bunun üzerine hakkında infaz kararı verilen Betül, "Tamam seni geri göndereceğiz, ama biraz beklemen gerekiyor. Şu anda bölgede yoğun operasyonlar var" diye kandırıldı.
Büyük umutlarla yeniden ailesine kavuşma hayalleri kuran Betül, 27 Haziran 2016 gecesi, 4 kadınla birlikte aynı sığınakta uykuya daldı. Gece yarısı diğer kadın teröristler sığınaktan çıktı. İçeriye de pimi çekilmiş saldırı tipi el bombası atıldı. Çocuk bedeni parçalanan Betül'ün ölümünü hainler beş yıl sır gibi sakladı. Beş yıl sonra da, "Talihsiz bir kaza sonucu şehit oldu" denilerek olay örtbas etmeye çalıştı.
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