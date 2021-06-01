01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yarın ifade verecek

Son dakika haberine göre 'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak 'ya getirilen FETÖ/PDY elebaşı 'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan yeğeni 'in, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasına yarın başlanacağı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen yarın ifade verecek

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, henüz ifade işlemlerinin başlamadığı, yarın ifade vermesinin beklendiği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 4 gün süreceği öğrenildi.

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