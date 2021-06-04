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Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Son dakika haberi... operasyonu ile gözaltına alınan FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı. Selahaddin Gülen MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası , "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezaevine gönderildi.

"TUTUKLAMA TALEBİYLE..."

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği " suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ YAKALANDI
Gülen'in tecavüzcü yeğeni... GÜLEN'İN TECAVÜZCÜ YEĞENİ...
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