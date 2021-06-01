FETÖ elebaşı Fetullah Gülen panikte! MİT yurt dışındaki hainlere nefes aldırmıyor

FETÖ mensuplarının Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını organize eden Balkan yapılanması başta olmak üzere, Orta Afrika, Azerbaycan ve Ukrayna'daki örgüt mensuplarına MİT'in operasyonlarıyla ağır darbeler vuruldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile mücadelenin sadece yurt içinde değil yurt dışında da yürütüleceğinin sinyallerini "Nereye kaçarlarsa kaçsınlar onlar kaçacak biz kovalayacağız" diyerek duyurmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son yıllarda yurt dışında başta FETÖ olmak üzere DEAŞ ve PKK üyelerine yönelik düzenlediği operasyonlarını artırdı. 100'ün üzerinde kişi MİT'in yurt dışındaki operasyonları sayesinde Türkiye'ye getirilerek yargıya teslim edildi. Son olarak elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve aynı zamanda Gülen'e en yakın isim, sözde özel kalem Cevdet Türkyolu'nun kayınbiraderi Selahaddin Gülen, MİT'in yurtdışında yaptığı operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.







