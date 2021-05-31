31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MİT'ten FETÖ'ye operasyon! Hain Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen Türkiye'ye getirildi

Son dakika: MİT'ten FETÖ'ye operasyon! Hain Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre; FETÖ/PDY elebaşı 'in akrabası , (MİT) Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
ABONE OL
Son dakika: MİT'ten FETÖ'ye operasyon! Hain Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen Türkiye'ye getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan 'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen'in örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlendi.

Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında yapılan operasyonla Türkiye'ye getirildi.

FETÖ elebaşının yeğeni yakalandı FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİ YAKALANDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA