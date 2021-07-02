Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor." dedi. Başkan Erdoğan, "İnşallah çok yakında Sakaryamıza da bin yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı, yakında yapımına başlayacağız." diyerek müjdeyi verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törende yerli ve milli tren raylara indi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış töreninde konuştu.
CUMHUR İTTİFAKI BÜTÜN GÜCÜYLE YOLUNA DEVAM EDİYOR
Cuma namazından önce Arifiye'deki Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü (tank paleti fabrikası) ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli tesislerinden biri Arifiye'deki fabrikamızda yapılan işleri eskiden beri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek, teknolojisini yenilemek, üretimini artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Her ne kadar birileri savunma sanayinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık. Arifiye'de tüm bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Onlar istese de istemese de Türkiye istiklalini ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacak ve hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. Bay Kemal, senin gücün bunu engellemeye yetmez, yanındakilerin gücü de bunu engellemeye yetmez. İşte millet... Bay Kemal siz ise illetsiniz, illet. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor. Ülkemizi ve şehirlerimizi her alanda bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz."
AÇILIŞI YAPILAN ESERLER
Erdoğan, Sakarya'ya kazandırılan, yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışının yapıldığına değinerek, "Eğitimde üniversitemizin tamamladığı projelerden bakanlığımızın okul yatırımlarına kadar çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Sporda sporcu eğitim merkezi ve kürek kano tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda yatırımının resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele konusunda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Onların resmi açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Sağlık alanında 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, Pamukova İlçe Hastanesi, Ferizli İlçe Hastanesi, Serdivan Kanser ve Aile Sağlığı Merkezi ile Hendek, Yeşilyurt ve Camili aile sağlığı merkezlerinin hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Akçay Barajı İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali'ni 215 milyon liralık bir yatırımla tamamladık. Onun da açılışını bugün buradan yapıyoruz. Ayrıca Elmalı ve Kaynarca Topçu göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını da bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol, meydan, hizmet binası, içme suyu, park, millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olacak Cadde 54'ün açılışını da bu vesileyle bugün yapıyoruz. Sapanca'da kentsel dönüşüm kapsamında 740 konut, 35 dükkan ve altyapı çalışmalarıyla 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Kocaali'de yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eserlerin Sakarya'ya hayırlı olmasını dileyerek, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Çok sayıda eseri bugün resmen hizmete açıyoruz. Kürek Kano Tesisi başta olmak üzere merkezde ve ilçelerimizdeki çok sayıda tesisin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sakarya'ya bağımlılıkla mücadele, bu konuda önemli katkı yapacak AMATEM ve ÇEMATEM tesisleri kazandırdık. Sağlıkta 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizi bugün açıyoruz.
Elmalı ve Kaynarca Topçu Göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını bugün hizmete alıyoruz. Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol meydan park millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden olacak Cadde 54'ün açılışını da bugün yapıyoruz.
740 konut, 35 dükkan ile 500 kişilik öğrenci yurdunu bugün hizmete alıyoruz. Yapımı tamamlanan 488 konut ile okul, cami ve ticaret merkezini de resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu eserlerin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum.
BİZ 19 YILDIR BU ÜLKEDE ESERLERİMİZ, HİZMET VE YATIRIMLARIMIZLA KONUŞUYORUZ
Erdoğan, 19 yıldır bu ülkede eserleriyle, hizmetleriyle, yatırımlarıyla konuştuklarını, ülkenin 81 vilayetinin her biri gibi Sakarya'nın da hem geçmişin ihmallerinin neticesi olan eksiklerini özellikle tamamlamanın hem de şehri geleceğe hazırlamanın gayreti içinde olduklarını söyledi.
Hiç kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmetlere kavuşturmak için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de yeni doğmuşundan 90'ını aşmış pirifanisine kadar tek bir insan dahi yoktur ki kendisine hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım. Ülkemizde esnafından çiftçisine, işçisinden memuruna kadar herkesin hayat kalitesi geçtiğimiz 19 yılda önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek düzeyde yükselmiştir." şeklinde konuştu.
Erdoğan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerine, hizmetlerine, yatırımlarına kendi dönemlerinde kavuştuğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Sıkıntılarımız hala yok mu? Tabii var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek birikime, iradeye, inanca, azme, hazırlığa yine biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Salgın döneminde sizler de şahit oldunuz. Bırakınız geri kalmış veya gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkeler bile salgının yol açtığı sonuçlar karşısında çaresiz kalırken, biz Türkiye'yi sağlıktan gıda ve kamu güvenliğine kadar her alanda en ileriye taşıdık. Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi şu aşılar var ya aşılar, bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro, bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Ve bize nasihat ettiler. 'Ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın.' Hayır. Biz halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyerek yola çıktık. Biz kim için varız? Halkımız için varız. Bütün bu vergiler kimden alınıyor? Halkımızdan. Tabii onun geri dönüşü nereye olacak? Gene halkımıza olacak. Yıllarca karşımıza dikilip 'istemezükçülük' yapanların engellemeye çalıştığı ne varsa bu küresel kriz döneminde ülkemizin avantajı haline geldi. Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yapımının da işletmesinin de önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Niye yapıyorlar? Böyle dediler bize. Biz de dedik ki halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye. Şimdi şu güzel hastaneyi niye yaptık? Neden? Benim hanım kardeşim kadın doğum hastanesinden daha güzel hizmetler alsın diye."
SAKARYA'MIZA DA 1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ KAZANDIRIYORUZ
Başkan Erdoğan, salgın döneminde bu hastanelerin can simidi haline dönüştüğünü ifade ederek, "Şimdi bir müjde veriyorum size, inşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Ve bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim, Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Bütün problemler burada çözülecek." dedi.
Aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi bu salgın tehdidine karşı korumaya almalarını bekliyorum. Sadece bu kadar da değil, muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkündür. Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla, helikopteriyle her alanda savunma sanayinde öne çekmek isteriz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle donatırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini havalimanlarıyla, tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, liseyi bitiren her öğrencimize kaydını yaptırabileceği yüksek öğrenim kapasitesi oluştururuz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını barajlarla, sulama tesisleriyle donatır, topraklarımızın verimini artırmak için ter dökeriz, bunlar yine karşı çıkar. Biz ülkemizi diplomaside bölgesinde ve dünyada sözü geçen saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz, bunlar karşı çıkmakla kalmaz, kendi devletlerini gittikleri her yerde şikayet ederler."
KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul Projesi'ndeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, Boğaz'daki köprülerden hastanelere, üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu iftihar verici eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. Biz de ülkemizi 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden başka hiçbir güce dayanmadan, hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bu günlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Bu mücadelenin en yakın şahidinin Sakarya olduğunu belirten Erdoğan, "Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun / Birlikte yolcusuyuz Hak ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'yla ahdimizi inşallah 2023 Haziran'ında bir kez daha tekrarlayacağız. Ben Sakarya'ya inanıyorum." dedi.
SADECE HIZLI TRENİ DEĞİL HIZLI TREN FABRİKASINI DA BURAYA KURDUK
Sakarya'ya son 19 yılda 30 katrilyon, eski rakamla 30 milyar liralık yatırım yaptık. 3366 adet yeni derslik kazandırdık. Sakarya Uygulamalı bilimler Üniversitesini kurduk. 10639 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. 44 adet spor tesisi inşa ettik. 2 milyar lirayı aşan sosyal yardım yaptık. 52 sağlık tesisis kazandırdık.
1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı. Yakında yapımına başlıyoruz. 100 yataklı acil durum hastanesi inşa ediyoruz.
Sakarya'ya sadece hızlı treni değil, hızlı tren fabrikasını da buraya kurduk. Modern metro araçlarını üretiyor. 1995'te temeli atılan Karasu limanını tamamladık. 2 baraj, 3 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 gölet daha inşa ediyoruz. Tamamladığımız tesislerle 44 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 38 bin araziyi daha sulamaya açacağız. Çiftçilerimize 2 milyar destek sağladık. Bay Kemal haberin var mı?
2002'de 167 bin sigortalı vardı bugün 300 bin sigortalı var şehrimizde. Sakarya'yı daha büyük hizmetlerle buluşturacağız. Şimdi Taraklı'ya da inşallah yıl sonuna kadar doğal gazını vereceğiz. Şu an Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız burada talimatı verdik, eğer doğal gaz verilmezse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın önüne gelebilirsiniz. Beni de çağırın.
MİLLİ TREN RAYLARA İNDİ
Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törende yerli ve milli tren raylara indi.
SAĞLIK BAKANI KOCA SAKARYA'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, güçlü bir sağlık sisteminin insanlık için hayati bir önem taşıdığını söyledi.
Bunun kıymetinin tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir kez daha ortaya çıktığını, dünyada bu salgınla baş edecek sağlık altyapısına ve iyi yetişmiş insan gücüne sahip nadir ülkelerden biri olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gittikçe gelişen altyapısıyla birlikte sağlık sistemimizin geldiği nokta yalnızca vatandaşlarımız tarafından değil, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası örgütler ve uzmanlar tarafından da takdir edilmektedir." diye konuştu.
Koca, Sakarya'da yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar lira olan toplam 52 sağlık tesisinin yapımını süratle tamamladıklarını ve hizmete açtıklarını dile getirerek şöyle devam etti:
"Yapımı tamamlanan ve hasta kabulüne başlayan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binası 370 yatağıyla bölgeye hizmet vermeye başladı. Hastanemizde 27 kadın doğum polikliniği, 26 çocuk polikliniği, 5 ameliyathane bulunmaktadır. 4 farklı yerleşkede hizmet veren Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının da devreye alınmasıyla toplam 1300 yatak kapasitesine kavuşmuştur. Sakarya'da 10 farklı sağlık yatırımının halen inşaatı devam etmektedir. Bölgenin kavşak noktasında bulunan bu güzel ilimizi, sağlık üssü haline getirecek olan ise hiç şüphesiz ihalesi tamamlanan ve inşaatına başlanacak olan Sakarya Şehir Hastanemizdir."
Koca, ortalama 2 yılda tamamlanması hedeflenen şehir hastanesinin nitelikli hasta yatakları, gelişmiş laboratuvarları, ameliyathaneleri, son teknolojiye sahip tıbbı cihazları ve yoğun bakım kapasitesiyle sadece Sakarya'nın değil, bölgenin sağlık hizmetinde önemli bir ihtiyacını karşılayacağını kaydetti.
İstanbul Sancaktepe ve Yeşilköy ile KKTC ve Arnavutluk'ta inşa edilen acil durum hastanelerinin bir benzerini de Sakarya'da hizmete sunacaklarınıı aktaran Koca, salgın, deprem ve afet dışında da hizmet verecek 106 yataklı acil durum hastanesinin inşaat aşamasına geldiğini bildirdi.
Koca, hızlı bir gelişme gösteren Sakarya'da altyapı ve sağlık insan kaynağını güçlendirmek yönünde atılan adımlardan da bahsetti.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VE VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR
Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurgulayan Koca, "Sağlığa yapılan yatırımların, güçlü altyapımızın ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın sayesinde salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkili yürüttüğümüze inanıyorum. Pandemiyi gündemimizden çıkarmayı hedeflediğimiz bu günlerde hemşirelerimiz, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız insan üstü gayretle çaba harcamakta ve aşılamada dünya rekorları kırmaktadır." diye konuştu.
Koca, vatandaşların teveccühünden de memnun olduklarını belirterek, "Ancak pandemiyi hayatımızdan silebilmek için toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmak zorundayız. Tüm vatandaşlarımızın bu şuurla hareket etmesini diliyorum. Her ferdi en az bir doz aşı olmuş bir ülke olarak Kurban Bayramı'na girmek istiyoruz. O zaman bu Kurban Bayramı bu hastalığı hayatımızdan silen bir bayram olacaktır. Bu vesileyle pandemide canla başla çalışan, yoğun aşılama programında emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza, onların bu emeklerine aşılarını olarak ve tedbirlere uyarak karşılık veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.
BAKANLAR KURUM VE BİLGİN, SAKARYA'DA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelecek hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacaklarını söyledi.
Kurum, Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Akçay Barajı Alternatif İçme Suyu ve Hidroelektrik Santrali, Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin tarihi bir güne şahitlik ettiğini ve yeni eserlerle tanıştığını dile getirdi.
Bakan Kurum, yaklaşık 2,6 milyar lira değerindeki 157 yatırımın hizmete alındığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ülke ve millet için gece gündüz çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yorulmuyoruz. Her gün başka bir şehrin sabahına varıyor, her gittiğimiz yerde başka bir heyecan kucaklıyor, kuşanıyoruz. İlk günkü aşkla, şevkle hizmet etmeye devam ediyoruz. 81 il, 973 ilçemizde, ülkemizde on yıllar sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu eser siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koymanın, bu cennet vatanımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şehirlerimizi, millet bahçeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleriyle tarihi kent merkezlerinin ihyası, yeni sanayi alanlarımızın inşasıyla model şehirler haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sakarya'mıza son 19 yılda 7,6 milyar lira değerinde çevre ve şehircilik yatırımı yaptık."
Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerinden bahseden Kurum, "2000'li yılların başından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı sosyal konut seferberliğinde yerel mimarinin hakim olduğu mahalle kültürünün, yine orada Ayşe ablanın, Fatma ablanın beraber aynı sokakta yaşayabildiği, amcalarımızın, teyzelerimizin hatıralarını yine canlandırabildikleri projeler geliştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye'de 19 yılda yaptığımız 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapacağız." diye konuştu.
Kurum, bu projeleri ülke genelinde sürdüreceklerini, 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle millet bahçesi projelerini geliştirdiklerini vurgulayarak, Sakarya Stadyumu'nun bulunduğu alanı da yeşil alana ve millet bahçesine çevirdiklerini anımsattı.
Toplam 64 bin metrekarelik alanda millet bahçesini vatandaşların hizmetini sunduklarını belirten Kurum, "Bir millet bahçesini de inşallah bugün açıyor olacağız. Amacımız, sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışmaktır." dedi.
SAKARYA'DA ÖNEMLİ ESERLER VE YATIRIMLAR VAR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de her alanda önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her yerinde çok büyük eserler var. Büyük adımlar atılıyor, Türkiye değişiyor." diyen Bilgin, Sakarya'da da önemli eserlerin ve yatırımların bulunduğunu aktardı.
Bilgin, 1999 Marmara Depremi'nin meydana geldiği dönemde Devlet Demiryolları Genel Müdürü olduğunu hatırlatarak, "Sizin bildiğiniz demir yolları fabrikası TÜVASAŞ, o zaman yerle bir olmuştu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile buraya geldik ve yıkılmış bu fabrikayı nasıl ayağa kaldırırız diye düşündük. Tabii alternatifler vardı ancak bunların hepsi bu fabrikanın kapatılması yönündeydi. O gün karar verdim ve bu fabrikayı yeniden yapma sorumluluğunu üstlendim. Bir yıl içerisinde fabrikayı yeniden modern bir şekilde ayağa kaldırdık. Bugün aramızda o törene katılanlardan kişiler vardır. Sanıyorum ki Sakarya'da yaşayanların birçoğunun mutlaka bir yakını Demiryollarında çalışmıştır. O gün o fabrikayı yapmak, inşa etmek bize nasip oldu." ifadesini kullandı.
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