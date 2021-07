Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya'daki Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

SAKARYA'MIZA DA 1000 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ KAZANDIRIYORUZ

Başkan Erdoğan, salgın döneminde bu hastanelerin can simidi haline dönüştüğünü ifade ederek, "Şimdi bir müjde veriyorum size, inşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı bir şehir hastanesini kazandırıyoruz. Ve bu şehir hastanemizle birlikte artık Sakaryalı kardeşim, Sakarya'nın civarındaki illere gitmeyecek. Bütün problemler burada çözülecek." dedi.

Aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşallah yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaşın üzerindeki herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımdan bir an önce aşılarını olarak, kendilerini ve ülkemizi bu salgın tehdidine karşı korumaya almalarını bekliyorum. Sadece bu kadar da değil, muhalefetin çapsızlığını her alanda görmek mümkündür. Biz ülkemize yerli otomobil kazandırmak için kolları sıvarız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizi SİHA'sıyla, TİHA'sıyla, tankıyla, topuyla, füzesiyle, radarıyla, uçağıyla, helikopteriyle her alanda savunma sanayinde öne çekmek isteriz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, otoyollarla, köprülerle, tünellerle donatırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin neredeyse her şehrini havalimanlarıyla, tren hatlarıyla buluşturmak için çalışırız, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin her şehrine üniversite açarız, liseyi bitiren her öğrencimize kaydını yaptırabileceği yüksek öğrenim kapasitesi oluştururuz, karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını barajlarla, sulama tesisleriyle donatır, topraklarımızın verimini artırmak için ter dökeriz, bunlar yine karşı çıkar. Biz ülkemizi diplomaside bölgesinde ve dünyada sözü geçen saygın, itibarlı bir konuma yükseltiriz, bunlar karşı çıkmakla kalmaz, kendi devletlerini gittikleri her yerde şikayet ederler."

KANAL İSTANBUL TARTIŞMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul Projesi'ndeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, Boğaz'daki köprülerden hastanelere, üniversitelerden sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır. Bugün Türkiye'nin sahip olduğu iftihar verici eserlerin, milletimizin hayatını kolaylaştıran hizmetlerin tamamı bu zihniyete rağmen tamamlanmıştır. Biz de ülkemizi 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaştıracağız. 2053 vizyonumuzu bunlara rağmen hayata geçireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi bunlara rağmen inşa edeceğiz. Allah'ın yardımından ve milletimizin desteğinden başka hiçbir güce dayanmadan, hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bu günlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu mücadelenin en yakın şahidinin Sakarya olduğunu belirten Erdoğan, "Sakarya, güzel şehri Anadolu'nun / Birlikte yolcusuyuz Hak ve hakikat yolunun. Evet 40 yıldır hak ve hakikat yolunda birlikte yolculuk yaptığımız Sakarya'yla ahdimizi inşallah 2023 Haziran'ında bir kez daha tekrarlayacağız. Ben Sakarya'ya inanıyorum." dedi.