Son dakika: Tank Paleti Fabrikası'na ziyaret | Başkan Erdoğan: Tabusu devlettedir öyle de kalacaktır

Her ne kadar palet fabrikası olsa da tankı da burada üreteceğiz. 15 Kasım 2012'de burada 244'üncü Fırtına Obüsümüzün gövde kaynığını sizlerle birlikte atmıştık. 2016 yılına kadar 280 Fırtına Obüsü üretilerek TSK'nın hizmetine verildi. Sınır ötesi operasyonlarda destan yazan Fırtına Obüslerinin üretiminde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla yeni nesil Fırtına Obüslerinin üretimine başladık. Türk Savunma Sanayii'nin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağı ile geleceğe taşımak boynumuzun borcudur.

İHA'larımızla, SİHA'larımızla yakında hizmete girecek TİHA'larımızla nasıl başarılara imza atıyorsak, karada da aynı başarılara imza atmakta kararlıyız.

Zırhlı taşıyıcıları çok önemsiyorum. Çünkü ona güvenle bakıyoruz. Bizi bu alana önem ve öncelik vermeye mecbur eden nedir? Savunma Sanayii'nde güvenilir olmaktır. Kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için daha adil bir dünya kurmanın mücadelesini yürütüyoruz.

Bize ne dediler? Ne işiniz var Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de. Bunu diyenler ya dünyadan habersiz ya da düşmanın kılıcını çekmektedir. Biz buralarda varız olmaya da devam edeceğiz. Allah nasip ederse 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'tayım. Geniş bir ekiple orada olacağız. Avrupa Komisyon Başkanı ile konuşuyoruz. Diyor ki, "Duydum ki Kıbrıs'a gideceksiniz. Oradan sert mesajlar vermeseniz." dedim nasıl mesajlar vereceğimi de bana bildirirseniz ben o metni orada okurum. Yani bunlar kimin kim olduğunu daha öğrenememişler. Ben bu milletin bir evladıyım. Sen Erdoğan'ın ne zamandan beri talimatla konuşma yaptığını öğrendin. Biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'da oralarda petrol arama işlerimizi sürdüreceğiz. Devamlı doğalgazın sinyalleri geldi şimdi inşallah hedef oradan doğalgazı çıkarmak. Doğalgazı çıkardıktan sonra benim milletim çok daha rahatlayacak.