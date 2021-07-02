Elmalı davası hakkında yeni gelişme! İstismara uğrayan çocukların babaları konuştu: Doğum günü videolarını izlerken neler söylediler?

"ANNE BİZE DOKUNDULAR BEDENİMİZDEN KANAMA GELİYORDU"

Eski gelininin iddiaları ve evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Günay S., sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Televizyonda annesinin paylaştığı görüntüleri, özellikle doğum gününü gördüklerinde söyledikleri, 'Anne burada da, bize dokundular. Bedenimizden kanama geliyordu' dedi. Kız ise 'Ben burada zorla güldüm, bana gülmen gerekiyor, zorundasın denildi' dedi. Oğlan da 'Bak ben burada şöyleyim. Bana bundan önce şunu şunu yaptılar' diyerek yaşadıkları olayları anlattılar. Eski gelinimin evlenmesinden mutluluk duydum. Düzenini kuracak, yanında ona sahip çıkacak bir insan var diye düşündüm. Kendisi, kişiliği agresif mizaçlı bir insandı. Düzenini kursun istedim. Evliliğine bilakis çok sevindim. Kız çocuğu buraya geldiğinde ise annesinin yaşadığı ilişkilerle ilgili, 6- 7 isimden bahsetti. Onlarla birlikte yaşadığından ve ev tutup, aynı evde yatıp kaldıklarından bahsetti. Kavga edip, başka birisiyle birlikte olduğunda bahsetti. Annesinin onlara, 'Kocam' dediğini, erkeklerin de 'Karım' diye seslendiğini anlattı."