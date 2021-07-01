Son dakika: Elmalı davasında skandal: Cinsel istismar ile suçlanan anne Merve Akman çocukları ifşa etti
Son dakika haberine göre 'Elmalı Davası' olarak bilinen 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğa yönelik cinsel istismar içerikli olayda suçlamaların odağındaki anne ve üvey baba konuştu. Kendisini savunmak isteyen anne Merve Akman, çocukların isimlerinin açıkça belirtildiği ayrıntılı psikolog raporlarını Twitter'dan paylaştı. Babaanneyi suçlamaya çalışan anne, raporlardaki muhtelif tereddüt içeren ifadeleri kendi lehine kullanmaya çalışırken çocuklara ait bütün bilgileri de kamuoyuna aktardı.
Antalya'da iki kardeşin cinsel istismara uğramasıyla ilgili davada, sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepkiler devam ediyor.
Cinsel istismarla suçlandıkları davada 6 ay önce tutuksız yargılanmak üzere serbest bırakılan anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman ilk kez konuştu.
Akman kendisi ve eşi hakkındaki iddiaları reddetti. Çocukların babaannesini suçlayan Akman, iftiraya uğradıklarını öne sürdü.
Akman, "Psikolog raporlarında her şey ortada. Çocuklarımı babaanneleri uydurma yalanlarla kandırmaya çalışıyor" iddiasında bulundu.
ANNE ÇOCUKLARIN İSMİNİ İFŞA ETTİ
Merve Akman ayrıca, sosyal medya hesabından çocukların isimlerinin açıkça yer aldığı raporları paylaştı. Akman'ın paylaşımına göre, ifadeler çocuklara ezberletilmiş ve haberlere konu olan resimler özellikle çizdirilmiş.
Sosyal medyada dolan ses kayıtlarının kızına ait olmadığını öne süren Akman, paylaşımında Balıkesir Ayvalık Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli psikoloğun raporuna dikkat çekti.
Akman, "Raporda internette dolaşan resimlerin nasıl çizildiğini okudunuz mu? Resim çizme pratiği olmayan oğlumun psikologla görüşmeye geldiğinde doğrudan kendi isteği ile resim çizmek istediğini ve şaşırtıcı şekilde kızımın da kendi isteği ile resim çizmek istediğini söylediklerini okudunuz mu?" diye konuştu.
Üvey baba Rahmi Akman da benzer bir savunma yaparak "Biz çocuklara istismar etmedik kesinlikle doktor raporlarımız vardır adli tıp raporlarımız var" şeklinde konuştu.
BABAANNEDEN AÇIKLAMA
Eski gelini ve kocasının çocukları yönlendirmekle suçladığı babaanne Günay S. ise iddiaların asılsız olduğunu torunlarının hala yaşadıkları travmadan kurtulamadığını söyledi. Bu konunun aileler üzerinde medyada yer almasını istemediğini, torunlarının etkilendiğini ifade eden Günay S., sürecin avukatlar üzerinden sürdürülmesini istedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2021 KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? Şartlar...
- Sinemalar açıldı mı? 1 Temmuz bugün sinema salonları açık mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de sinema başladı mı?
- Son dakika: Tosuncuk yakalandı mı, teslim oldu mu? Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli?
- İl il OGM kura sonuçları sorgulama: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekimi ne zaman bitiyor?
- Son dakika: Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz itibarıyla maske takma zorunluluğu bitti mi? Son açıklamalar...
- 3. doz aşı ne zaman? Kimler 3. doz aşı olacak? Sinovac veBioNTech aşı randevusu alma! 50 yaş ve üzeri...
- Hayranları merakla bekliyor... Elite 5. sezon ne zaman başlayacak? Elite 5. sezon gelecek mi, olacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? YKS sonuçları bu ay açıklanır mı? TYT - AYT sonuçları...
- Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
- Yasaklar saat 00:00'da bitiyor mu? Gece 12'den sonra yasak var mı, yok mu? 1 Temmuz itibariyle...
- Emekliye zam fırtınası! 441 liraya kadar artış! SSK-BAĞKUR en düşük emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
- 3. doz korona aşısı ne zaman yapılır? 3. doz aşı yapılacak mı, kimler olacak? Sağlık Bakanı açıkladı...