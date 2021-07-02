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Son dakika: Elmalı davası sanığı annenin Twitter hesabı kapatıldı

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Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Son dakika: Elmalı davası sanığı annenin Twitter hesabı kapatıldı

Son dakika haberleri... Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davası sanığı anne Merve Akman'ın sosyal medya hesabı için karar verildi. İstismara uğradığı iddia edilen iki çocuğun isimlerinin açıkça yer aldığı raporların paylaşılması nedeniyle Akman'ın Twitter hesabı kapatıldı.

Antalya Elmalı'da iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Anne Merve Akman, kendini savunurken Twitter hesabından olayla ilgili raporları paylaşmıştı. Paylaşımda 7 ve 10 yaşındaki çocukların isimleri de açıkça yer almıştı.

Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, Akman'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı.

Skandal paylaşımın ardından alınan kararla hesap kısa süre içinde kapatıldı.

ÇOCUKLARI İFŞA ETTİ

İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.



Suçlamaların odağındaki iki zanlı, dün bir çok internet sitesi ve TV kanalında kendilerini savunmuştu. Anne iki çocuğun isminin yer aldığı raporları paylaşarak haklarındaki iddiaları yalanlamaya çalışmıştı.

DEVLET KORUMASI

Öte yandan iki çocuk devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, devlet koruması talebinin mahkeme tarafından kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" denildi.

CİNSEL İSTİSMAR ÇİZİMLERDE

Soruşturma kapsamında cinsel istismara uğradığı öne sürülen çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı.

Çocuklar yaşadıkları istismarı, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

BAKANLIK AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, "Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız." denildi.

ELMALI DAVASININ GEÇMİŞİ

Balıkesir'de yaşayan babaanne G.S'nin savcılığa başvurusuyla ortaya çıkan korkun olay iddiaya göre şöyle gelişti. Geçen yıl haziran ayında, savcılığa müracaat eden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde doktorlar gözetiminde ifadesine başvurdu.

ÇOCUKLAR ÇİZEREK ANLATTI

Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle anlatmaya çalıştı. İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı. G.E.G.'nin, başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.'den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattığı öğrenildi. G.E.G, anneanne F.G. ile dayısı S. C.G.'nin de kendisini çok dövdüğünü söyledi.

E.G. ise anneannesinin Finike'deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S.'nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

"DOLDURUŞA GELDİLER" DEDİ BERAAT ETTİ

Soruturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tekrar ifade veren anne Merve A. "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

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