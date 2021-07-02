Son dakika: Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan on kişiden ikisi tutuklandı

Şüpheliler, polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 10 şüpheliden 5'i, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, diğer şüpheliler avukat A.S. ile B.B, M.Y, O.B. ve Y.Ç'yi ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden B.B. ve O.B'nin "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarını işlediklerine dair HTS kayıtları bulunduğu, olay yerinde hayatın olağan akışına karşı aykırı şekilde bulundukları, Sedat Peker ile görüntü kayıtlarının olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdi.

Hakimlik, diğer şüpheliler avukat A.S, M.Y. ve Y.Ç'nin de "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.