Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Raporuna Tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'nin insan ticaretiyle mücadelesini artırdığının teyit edildiği belirtilerek, "Buna rağmen, güvenirliliği şüpheli, birtakım STK raporlarındaki iddialara yer verilerek, asılsız varsayımlara dayanarak Türkiye'nin çabalarını gölgeleyecek ithamlarda bulunulması esefle karşılanmıştır." denildi.

"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞININ AÇIK BİR GÖSTERGESİ..."

Açıklamada, Türkiye'nin, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı gösterdiği ve "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan, insan ticareti ile etkili mücadeleyi de hedef alan "İnsan Hakları Eylem Planı"nın, Türkiye'nin kararlılığının açık bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

"Çocukların silah altına alınması konusunda Türkiye'ye sorumluluk atfeden iddiaları külliyen reddediyoruz." denilen açıklamada, Türkiye'nin, çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olup bu konudaki sicilinin tertemiz olduğu vurgulandı.