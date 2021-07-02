Elmalı davasındaki rapora ulaşıldı! İşte istismar mağduru çocukları babaanneden ayıran bilgiler

* Babaanne G.S.'nin çocuklara yapılan görüşmelerde ne konuşacakları ve ne konuşmayacakları ile ilgili olarak önceden yönlendirmede bulunduğu düşünülmektedir

* Yapılan görüşmelerde çocukların kendilerine ezberletilmiş, yaşadıklarına inandırılmış belli bazı sahneleri tekrar edip durmalarına rağmen tutarlı bir olay örgüsü, olay örgüsüne uygun detay veremedikleri düşünülmektedir.