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Son dakika: Elmalı davasında flaş gelişme! Belgelere erişim engeli

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika: Elmalı davasında flaş gelişme! Belgelere erişim engeli

Son dakika haberleri... Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekti.

Antalya'da tacize uğrayan çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarca da doğrulanan sosyal medya hesabında dava dosyasında yer alan bazı belgelerin yayımlanması tepki çekti. 2 kardeşin istismarı davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi.

ELMALI DAVASINDA SANIK ANNE ADINA AÇILAN HESAPTAKİ BELGELERE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

FEYZİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuyla ilgili tepki gösterdi. Feyzioğlu yapılanı 'çocukların en mahrem bilgilerini paylaşmak' olarak değerlendirdi ve kararı duyurdu.

Feyzioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

İLYONLARI ÇİLEDEN ÇIKARTAN OLAY

Antalya'nın Elmalı ilçesinde görüldüğü için kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak anılan dava, babaanne Günay S.'nin geçen yıl mayısta iki torununun cinsel istismara uğradığını öne sürerek eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmasıyla başladı. Tacize maruz kalan G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., üvey babaları ve arkadaşı tarafından maruz kaldıkları tacizi yaptıkları çizimle anlattı.

Çocukların uğradığı tacizi ortaya çıkaran Babaaanne konuştu. İşte çarpıcı ayrıntılar:

İSYAN ETTİ
Çocukların tacize uğradığı tespit edilmesine rağmen, sanıklar anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A., 5 Ocak'ta tahliye edildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran karara en çok da torunlarının tacize uğradığını ortaya çıkaran babaanne Günay S. isyan etti.

BABAANNEDEN YÜREK YAKAN SÖZLER: YAPTIKLARI İĞRENÇLİĞİ ANLATMAK İÇİN KELİME BULAMIYORUM
Babaanne, tahliye kararıyla yıkıldıklarını söyledi. Geceleri uykularının kaçtığını ve iki yavruya bu iğrençlikleri yaşatan kişilerin cezasız kalmalarının kendisini çok üzdüğünü belirten Günay S., "Çok kötüyüm. Yaptıkları iğrençliği anlatmak için kelime bulamıyorum. Torunlarımın yaşadığı travmayı kelimelerle anlatamam.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"
Onlara bunları yaşatanların elini kolunu sallayarak gezmelerini hazmedemiyorum. En ağır cezayı almaları için mücadele edeceğim. Bu konuda yalnız olmadığımı biliyorum. Tüm Türkiye bunu konuşuyor" dedi.

TORUNUNU PEDAGOGA GÖTÜRDÜ
Bu arada baabaanne Günay S., dün 9 yaşındaki torununu pedagoga götürürken görüntülendi. Babaannenin yanındaki bir yakını gazetecilere, "Biz bir yıldır uğraşıyoruz. Neler çektiğimizi kimse bilmiyor. Bir psikologla görüşün. Tacize uğrayan çocuk banyo yaparken nasıl tepki veriyorsa bu çocuklar da öyle bir tepki göstermiş.

Çocuklar her gün doktora gidiyorlar. Babaannenin güzel yüreği, vatandaşın, halkın, annelerin desteğiyle çocuklar kurtarılıyor" dedi.

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