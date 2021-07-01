Son dakika: Elmalı davasında flaş gelişme! Belgelere erişim engeli

Feyzioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

İLYONLARI ÇİLEDEN ÇIKARTAN OLAY

Antalya'nın Elmalı ilçesinde görüldüğü için kamuoyunda 'Elmalı davası' olarak anılan dava, babaanne Günay S.'nin geçen yıl mayısta iki torununun cinsel istismara uğradığını öne sürerek eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmasıyla başladı. Tacize maruz kalan G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G., üvey babaları ve arkadaşı tarafından maruz kaldıkları tacizi yaptıkları çizimle anlattı.