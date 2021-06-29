Son dakika: Eski CHP'li Öztürk Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Yürüyen yalan makinesi
Son dakika haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti artık çuvala sığmıyor. Son olarak "Katarlı gençler sınavsız tıp okuyacak" yalanıyla tepkilerin odağında olan Kılıçdaroğlu, CHP'den ayrılarak parti kuran Öztürk Yılmaz tarafından topa tutuldu. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalan siyasetini' eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nu 'yürüyen yalan makinesi' olarak nitelendiren Yılmaz, 'İnsanları itibarsızlaştırmak için her şeyi yapıyor.' dedi.
Özel bir tv kanalının canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Yenilik Partisi Başkanı Öztürk Yılmaz, eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.
YÜRÜYEN YALAN MAKİNESİ
Kılıçdaroğlu'nu "yürüyen yalan makinesi" olarak nitelendiren Yılmaz, "Türkiye'de şu sorun var. İnsanları itibarsızlaştırmak çok kolay. Muhalefet de aynısını yapıyor. İstifa ettiğim zaman baktım koridorda bir sürü yalan dolaştırıyorlar. Yürürken yalan söylüyorlar. Yiyip, içip yalan söylüyor. Muhalefet beni ihraç ettikten sonra bu kez itibarsızlaştırmak için bir sürü yayın yasağı koydu. Kılıçdaroğlu yürürken yalan söyleyen birisi. Oturuyor, kalkıyor yalan söylüyor. Birisi de, 'Kardeşim, sen böyle namuslu insanlara sırf gıcık olduğun için yalan söylersen bu yalanlar ayağına dolaşır' demiyor. 'Bana dokunmuyorsa ne yapıyorsa yapsın.' stratejisi var. Bu Türkiye'nin de muhalefetin de iktidarın da canını yakar." şeklinde konuştu.
İNCE DE BENZER İTHAMLARDA BULUNMUŞTU
Yılmaz gibi CHP'den istifa ederek kendi partisini kuran Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu hakkında benzer ithamlarda bulunmuştu.
İnce, CHP lideri için, "Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor" demişti.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu milyonlarca gencin katıldığı Yükseköğretim Öğretim Sınavı'ndan (YKS) bir gün önce, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" yalanına sarıldı.
İddialara ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil. Protokol Katar Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor" denildi.
Kılıçdaroğlu, iddiası çürütülmesine rağmen tüm çağrıları kulak arkası ederek özür dilemedi.
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