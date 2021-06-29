Türkiye'nin Arnavutluk'a SİHA satışı Şirin Payzın'ı kızdırdı! Kime karşı kullanacaklar?
Türkiye'nin terörle mücadele, Libya ve Karabağ'da tarih yazan SİHA'ları Avrupa'dan alıcı bulmaya devam ediyor. Polonya'dan sonra Arnavutluk'un da SİHA alacak olması Şirin Payzın gibi Türkiye'nin çıkarlarının karşısında duran isimleri rahatsız etti. Payzın yaptığı Twitter paylaşımında "Arnavutluk kime karşı kullanmayı düşünüyor?" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin dünyaya damga vuran SİHA'larına talipler artıyor. Ukrayna ve Polonya'nın ardından şimdi de Arnavutluk devreye girdi.
8 MİLYON 200 BİN EUROLUK EK BÜTÇE ONAYLANDI
Tercihini Türk SİHA'larından yana kullanan ülkeler arasına Arnavutluk da katıldı. Ülkenin parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı.
Söz konusu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.
ALIMIN SİNYALLERİ VERİLMİŞTİ
Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.
Bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.
PAYZIN'DA HAZIMSIZLIK YAPTI
Türk İHA/SİHA'larına karşı devletlerin ilgisi her geçen gün artarken, bu durum bazılarını rahatsız ediyor. Son olarak Halk TV sunucusu Şirin Payzın, Türkiye'nin İHA/SİHA satışını "Arnavutluk kime karşı kullanmayı düşünüyor?" diyerek eleştirmeye kalktı.
KÜÇÜMSEYEN PAYLAŞIMLAR YAPTI
Payzın, "S 400 almayı düşünmez mi Türkiye'den?" ve "Bakalım bu başarı hikayesinin arkasında ne var?" gibi iki farklı tweet daha atarak Arnavutluk'a İHA/SİHA satımını itibarsızlaştırmaya çalıştı.
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