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Son dakika: Elinde dondurmasıyla aşı oldu! Bakan Koca paylaştı: Kolunu sıyırmanız yeterli

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın’da gezici aşı ekibinin, dondurma yiyen gence aşı yaparken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Tren ve otobüs garlarında aşı merkezlerinin kurulduğunu da aktaran Bakan Koca, "Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli." dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Son dakika: Elinde dondurmasıyla aşı oldu! Bakan Koca paylaştı: Kolunu sıyırmanız yeterli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'da gezici aşı ekibinin görevleri sırasında çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı.

Bakan Koca, sağlık ekibinin yolda aşı olup olmayacağını sorduğu, dondurma yiyen Furkan isimli gence talebi üzerine aşı yaparken çekilen fotoğrafını "Bartın'daki gezici aşı ekibimiz, 18 yaşındaki Furkan'la yolda karşılaştı. Aşı olmak isteyip istemediğini sordular. Aşısı hemen orada yapıldı. Elinde dondurma olduğu için maskesini indirmişti. Tekrar takmayı unutmuş. Böylesi bir anda bu kadarı olur. (Ekip, aşıya devam)" notuyla paylaştı.

Öte yandan Bakan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar dozu aştı. Türkiye, 48 milyon 747 bin 252 doz ile 9. sırada yer aldı.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 48 milyon 879 bin 654 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 57,72 oldu. 33 milyon 878 bin 747 kişiye ilk doz, 15 milyon 907 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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