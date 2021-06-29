Son dakika: Elinde dondurmasıyla aşı oldu! Bakan Koca paylaştı: Kolunu sıyırmanız yeterli

Öte yandan Bakan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli." ifadelerini kullandı.

Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı uygulanan aşılar, 3 milyar dozu aştı. Türkiye, 48 milyon 747 bin 252 doz ile 9. sırada yer aldı.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 48 milyon 879 bin 654 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 57,72 oldu. 33 milyon 878 bin 747 kişiye ilk doz, 15 milyon 907 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.