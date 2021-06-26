Son dakika: T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Muhalefet şimdi ne yapacak?

KEMAL KILIÇDAROĞLU YALAN HABERİ BU SÖZLERLE YAYMIŞTI

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yalan haberi "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" ifadeleriyle paylaştı.

NELERİ KAPSIYOR?

Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.

Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.