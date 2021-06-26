Son dakika: T24 'Katarlılara sınavsız üniversite' yalanı için özür diledi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Muhalefet şimdi ne yapacak?
Son dakika haberine göre Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) saatler kala T24 tarafından "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla servis edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bu yalanı sosyal medya hesabından "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" ifadeleriyle paylaştı. Skandal haber ile ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği tartışmaları gerçek değil" ifadelerini kullandı. T24 dünkü yalanı dolayısıyla 27 saat sonra özür diledi. Bu gelişme sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!" diyerek sert çıktı.
CHP yandaşı medya Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliği haberini çarpıtarak servis etti. Sözcü, T24 ve SolHaber gibi siteler Katarlıların Tıp Fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği yalanı üzerinden algı çalışması başlattı.
T24 ÖZÜR DİLEDİ
T24, dünkü yalan haberi ile ilgili 27 saat sonra özür diledi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU YALAN HABERİ BU SÖZLERLE YAYMIŞTI
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yalan haberi "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" ifadeleriyle paylaştı.
NELERİ KAPSIYOR?
Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde "Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği" protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.
Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.
PERSONELLER İÇİN ASKERİ UÇAK VE ORDUEVLERİ İMKANI
Karşılıklı olarak Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel ve öğrencilerine, eğitim süresince kendi birliklerine ait kamuflaj ve üniformayı giyme hakkı, askeri uçakla seyahat, orduevinde ikamet gibi imkanlar tanınıyor.
SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ
Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.
SINAVA SAATLER KALA OPERASYON
Sözcü Gazetesi iki ülke arasında imzalanan askeri iş birliği anlaşmasını, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" başlığıyla okurlarına servis etti. Haberde 'askeri personel ve askeri öğrenciler' ifadesi yerine 'Katarlı gençler' tanımı yerleştirildi.
ALTUN'DAN ALGI OPERASYONUNA SERT TEPKİ: YALANLARINI YÜZLERİNE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Sözcü gazetesinin algı operasyonuna sert tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı:
"Bazı yayın organlarında "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye ve Katar arasında imzalanan "Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü" sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.
Protokole göre;
Katar'daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye'deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir.
Amaç tamamıyla "askeri tıp" alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.
Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20'den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye'de öğrenim görmektedir.
Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir.
Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."
"KATAR TÜRKİYE'DE SINAVSIZ ÖĞRENCİ OKUTACAK" İDDİASI KÜLLİYEN YALANDIR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından Sözcü'nün haberine tepki gösterdi. Dağ, "Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir" ifadelerini kullandı.
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