ODA TV Sözcü Gazetesi ve Cumhuriyet'ten yalanlar serisi! Haftanın yalanları gündeme damga vurdu!

İŞTE YALANLAR SERİSİ

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu ODA TV ise dün basın tarihine kara bir leke olarak girecek bir habere imza atarak bir belgesel setindeki plastik silahları gerçek gibi sunmasıyla tepki topladı. İşte Sözcü, Cumhuriyet, ODA TV'nin servis ettiği ve sonradan yalan olduğu ortaya çıkan haberler ve bazı siyasetçilerin ortaya çıkan yalanları:

1: SÖZCÜ VE ODA TV AYNI YALANI SERVİS ETTİ

ODA TV, "Milli Eğitim Bakanının kardeşinden okullara 25 milyonluk satış" başlığıyla yalan bir habere imza atmıştı. Aynı şekilde Sözcü Gazetesi de "Milli Eğitim Bakanı'nın kardeşinden okullara 26 milyonluk satış" başlığıyla gerçeği yansıtmayan ve manipülasyon içeren içeriği manşetine taşımıştı.