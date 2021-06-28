Son dakika: A Haber Oda TV'nin yalanını çökertti! İşte gerçek olduğu iddia edilen oyuncak silahlar
Son dakika haberine göre Oda TV terör örgütü FETÖ'nün mahrem yapılanmasını anlatan bir belgesel için kullanılan silahlar üzerinden algı operasyonu başlattı. Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'na giden A Haber ekibi Oda TV'nin algı operasyonunu çökertti. Belgeselin yapımcısı "İlk ses Oda TV'den geldi" ifadeleriyle tepki gösterirken, A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, söz konusu oyuncak silahları ekranlara taşıdı. İşte Oda TV'nin yalan haberinin tüm gerçekleri...
CHP'nin yandaş medyası ODA TV, film setinde kullanılan oyuncak silahlarla algı operasyonuna kalkıştı. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, söz konusu kız yurduna giderek gerçekleri ortaya çıkardı.
ODA TV'nin "Öğrenci Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'ndan silahlar çıktı" haberi yalan çıktı. Hazırlanan bir belgesel için kullanılan oyuncak silahların gerçek olduğunu ileri süren ODA TV, aynı zamanında silahların KADEM Vakfına ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'ndan taşındığını iddia etti.
İŞTE ODA TV'NİN YALAN HABERİ
Algı operasyonlarıyla 'Türkiye'de kaos' planlarına hizmet eden Oda TV bir kez daha yaptığı haberle tepki çekti.
Oda TV'nin haberinde, "KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Odatv ulaştı. Odatv, fotoğrafları askeri uzmanlara inceletti. Askeri uzmanlar, fotoğraflarda görünün silahların G3 Piyade Tüfeği, M4 Piyade Tüfeği, AK-47 Kalaşnikov Saldırı Tüfeği olduğunu belirtti. Silahların gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar, bir silahın ele alınmadan gerçek olup olmadığının net şekilde tespit edilemeyeceğini belirtirken fotoğrafta yer alan "özel ayrıntılar" nedeniyle silahların gerçek olduğunu düşündüklerini söyledi." ifadelerine yer verildi.
SİLAHLAR NEDEN KIZ YURDU BİNASI ÖNÜNDE?
Yayınlanan haberin ardından detaylar gün yüzüne çıktı. Yurdun içine taşındığı iddia edilen silahlar A Haber ekranlarında görüntülendi. Silahların dizi çekimi için kullanılan aksesuar olduğunu belirten A Haber muhabiri "Silahlar Ataşehir'de süren ve FETÖ'nün mahrem yapılanmasını konu alan Mahrem isimli belgesel için kullanıyor. Belgeselin yapımcısı da Oda TV'nin algı çalışmasına tepki gösterdi." dedi.
YAPIMCIDAN ODA TV'YE SERT TEPKİ
Mahrem belgeselinin yapımcısı da Oda TV'nin algı çalışmasına sert çıktı.
Açıklama yapan yapımcı, "Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız, FETÖ'nün "Mahrem" yapılanmasını, örgütsel şemasını anlatan, Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları alınan "Mahrem" projesine Temmuz ayında yayınlanınca FETÖ'den büyük tepki bekliyorduk fakat ilk ses oda tv'den geldi." ifadelerine yer verdi.
SİLAHLAR A HABER'DE EKRANLARA GELDİ
Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'na giden A Haber ekibi Oda TV'nin algı operasyonunu çökertti. Söz konusu silahları eline alarak ekranlara getiren A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik tüm detayları aktardı.
Oyuncak silahları ekrana getiren Şenlik, "Görmüş olduğunuz silahlar belgeselde kullanılıyor. Tetikleri bile basmayan, Türkiye'de çekilen pek çok dizide kullanılan silahlardan. Bir tane de aralarında plastik silah var. Oda TV bu silahları fotoğraflayarak algı operasyonu başlattı. Silahların yurdun içine taşınmadığı ve Mahrem belgeselinde kullandığı ortaya çıktı. Bu silahları tetiği bile basmıyor." şeklinde konuştu.
SEVİNÇ: "FİLM SETİ ORASI"
Dizinin reji asistanı Ömer Sevinç ise ODA'yi eleştirdi ve "Türkiye'de habercilik bu işte. Film seti orası. Bizzat setinde çalışıyorum. Askeri danışmanlarımızın olduğu film seti üstelik. Gelip sorsaydınız anlatırdık ama işte.. Ayrıca motorumun bagajı gözüküyor hemen siliyorsunuz fotoğrafı izinsiz çekim yapmışsınız" ifadelerini kullandı.
SERT: SİLAHLAR GERÇEK DEĞİLDİR"
Oyuncu Batuhan Sert: "'ODA TV tarafından yapılan öğrenci yurdundan silah çıktı' haberini yapanlara duyurulur. Silahlar setimizde bulunan sanat ekibi tarafından getirilen silahlardır. Silahlar gerçek değildir. 'Kamyonlarla tüfekler, silahlar taşındı' haberi aslında ekibimizin işini ne kadar iyi yaptığının göstergesidir. Keşke detaylı bir şekilde araştırılıp haber yapılsaydı."
KAYA: ODA TV BİRAZ DESTEKLİ AT"
Sanat şef asistanı Aşkın Kaya da, ODA TV'ye tepki gösterdi ve "Yoo kayıp değil kiralık bu silahlar varsa bir çekim için kiralayabiliriz. Seri numarasını hatırlamıyor musun peki? Biraz destekli at. Yalnızca belgesel çekiyorduk. 'Kimler milletin üstüne silah doğrulttu?' görün istedik. Yakında TRT'de" ifadelerini kullandı. Aşkın Kaya'nın ODA TV'nin haberinde yer alan fotoğrafta bulunan kişinin kırmızı tişörtlü kişi olduğu öğrenildi. Aşkın Kaya'nın, plastik silahları topladığı bildirildi.
KADEM'DEN YANIT
ODA TV'nin, TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak siyahları gerçek silahlar olarak sunması ve gerçek silahların KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı savunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yapılan açıklamada; ODA TV'nin iftira haberciliği yaptığını açıkladı ve "Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.
GÜMRÜKÇÜOĞLU: "KAMYONDAKİ UÇAKSAVARI ÇEKEMEMİŞLER MI?"
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu da, ODA TV'yi eleştirdi ve "Kamyondaki uçaksavarı çekememişler mi:)))" diye sordu.
BAYRAKTAR: "İÇERDE ALEV PÜSKÜRTEN EJDERHALAR OLDUĞU DA SÖYLENIYOR..."
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise; "Ankara KADEM yurdundan son görüntüler geldi. İçerde alev püskürten ejderhalar olduğu da söyleniyor..." ifadelerini kullandı.
Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) "İftira haberciliğine cevaben!" başlıklı açıklaması şöyle:
"Oda TV'de Caner Taşpınar imzası ile yayınlanan 'Öğrenci Yurdundan Çıkan Silahlar' başlıklı haberde 'KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarına Oda TV ulaştı' ifadelerine yer verilmiştir.
Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır.
Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir öğrenci bulunmayan binaya 'kız öğrenciler girip çıkarken silah taşındığı', 'durumu gören öğrencilerin şoke olduğu' gibi yalanlarla servis edilen haber, hayal ürünü olmanın ötesinde her yönüyle KADEM'i itibarsızlaştırma çabasından ibarettir. Objektif habercilikten dem vuranların habercilik ahlakını da net bir şekilde ortaya çıkarmıştır.
Emniyet birimlerinin bilgisi ile mahalle sakinlerinin gözü önünde tamamlanan çekimlerde kullanılan set malzemelerinin taşınma görüntüsünü 'gizli bir silahlanma hareketi' gibi göstermek akıl ve mantık dışıdır.
Her türlü iletişim kanalı açık bulunan KADEM'i değil, pandemi ve tadilat nedeniyle kapalı bulunan yurdu, üstelik kısıtlamaların sürdüğü Pazar günü arayıp ulaşamadıklarını söylemek de habercilik değildir. Yapılan, siyasi ajandası bulunan bir algı operasyonudur!
Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz."
MAHREM DÖKÜ-DRAMA MİNİ DİZİ
TRT'de önümüzdeki günlerde yayınlanacak "Mahrem Dökü" adlı dizide; FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması, örgütsel şeması ve Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları anlatılacak.
MAHREM DÖKÜ ADLI DRAMA DİZİDE ŞU KONULAR YER ALACAK:
"Projenin aslî amacı; FETÖ'nün mahrem yapılanması, örgütsel şeması ve faaliyetler alanları konusunda genel izleyicide farkındalığı yükseltmek ve varsa hâlen örgüte karşı hüsn-ü zan, sempati, empati bağları taşıyan kişilerde ise yapıya dair çözülme hissiyatını kuvvetlendirmektir.
FETÖ'nün sivil alanda yapılanmış olmasından da mülhem, milletimizin zihninde şu ana dek tam manasıyla örgütsel, somutlaşmış bir FETÖ fotoğrafı oluşamamıştır.
15 Temmuz aksettirilirken genelde yaşanan 'o günün' teknik detaylarına dair anlatımlar gerçekleşmiş; bu aktarılanlar da kamuoyunda FETÖ'nün güçlü bir TSK yapılanmasına sahip olduğunu izah etmekten öteye geçememiştir. Fakat anlatılması gereken esas mesele; örgütün temel insan malzemesini nasıl ve nereden temin ettiği, temin ettiği insan kaynağını nasıl bir sistemle kontrol edip süreci 15 Temmuz'a getirdiğidir.
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