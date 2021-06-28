Son dakika: A Haber Oda TV'nin yalanını çökertti! İşte gerçek olduğu iddia edilen oyuncak silahlar

KADEM'DEN YANIT

ODA TV'nin, TRT adına çekilen dizide kullanılan plastik oyuncak siyahları gerçek silahlar olarak sunması ve gerçek silahların KADEM Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı savunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından yapılan açıklamada; ODA TV'nin iftira haberciliği yaptığını açıkladı ve "Söz konusu silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen ve terör örgütü FETÖ'yü anlatan bir belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarlarıdır. Sözde haberi kaleme alıp yayınlayarak KADEM'i itibarsızlaştırma çabası içine girenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımızı ilan ediyoruz" denildi.

GÜMRÜKÇÜOĞLU: "KAMYONDAKİ UÇAKSAVARI ÇEKEMEMİŞLER MI?"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Saliha Okur Gümrükçüoğlu da, ODA TV'yi eleştirdi ve "Kamyondaki uçaksavarı çekememişler mi:)))" diye sordu.