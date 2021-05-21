"Operasyon medyası" A Haber'i hedef aldı! CHP yandaşı Halk TV baltayı yine taşa vurdu!

Biz aynı zamanda tabii ki liderleri de takip ediyoruz. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapmış olduğu bu ziyaret habercilik açısından çok önemli bir ziyaret. Çünkü Akşener'in son bir haftadır yapmış olduğu açıklamalar gündemin ilk sırasında yer aldı. Dedikleri gibi bir provokasyon amacıyla değil A Haber orada gazetecilik yapmak amacıyla Rize'ydi.

BİZ NERELERDEYİZ?

İstanbul, haber üssümüzün bulunduğu nokta. Ankara da aynı şekilde ikinci bir haber üssümüzün bulunduğu nokta. Trabzon'da, Erzurum'da, Muş'ta, Diyarbakır'da, Kayseri'de, Konya'da... Türkiye'de televizyon kanalları açısından en geniş haber ağı ve en geniş bölge müdürlüklerine sahip televizyon kanallarından biriyiz ve biz bunu gururla söylüyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu haber ağı sayesinde 81 ilden ve aynı zamanda yurt dışındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir olay olduğunda anında yayınları bizzat kendi görüntülerimizle sizlere aktarıyoruz. Bizim işimiz habercilik yapmak, haber neredeyse biz gazeteciler olarak oraya gidip canlı yayınlarla aktarıyoruz.