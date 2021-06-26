CHP'li Yüksel Taşkın Taraf Gazetesi'nde 2 sene boyunca yazdı! Mustafa İlker Yücel'den Sezgin Baran Korkmaz ve Artı 1 TV hakkında flaş açıklamalar
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Sezgin Baran Korkmaz'ın ağındaki gazetecilere yönelik açıklamalarda bulundu. Ekim Alptekin hakkında bilgiler veren Yücel, CHP'li Genel Başkan Yardımcılarından Yüksel Taşkın'ın Taraf Gazetesi'nin FETÖ'nün operasyon gazetesi olduğu yıllarda 2 sene boyunca yazarlık yaptığını da ifade etti.
Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Sezgin Baran Korkmaz'ın ağındaki gazetecilere yönelik açıklamalarda bulundu.
AYNI DAVADA ADLARI GEÇİYOR
Mustafa İlker Yücel, Ekim Alptekin'in ABD'de kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz ile aynı davada adının geçtiğini belirtti.
CHP'Lİ YÜKSEL TAŞKIN TARAF GAZETESİ'NDE İKİ SENE YAZDI
Yücel ayrıca CHP'li Genel Başkan Yardımcılarından Yüksel Taşkın'ın Taraf Gazetesi'nin FETÖ'nün operasyon gazetesi olduğu yıllarda 2 sene boyunca yazarlık yaptığını açıkladı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI BYLOCK KULLANDI
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlarından Fatih Gürsulu'nun ByLock kullanarak cezaevine girdiğini söyleyen Yücel, Rasim Bölücek'in Enver Altaylı'nın ne planladığını henüz bilemediklerini ifade etti.
BIDEN'I DESTEKLEYENLER DİZAYN EDİLDİ
Yücel, CHP'deki ulusalçı ekip tasviye edilirken Biden'ı destekleyen ekibin oraya oturtulduğunu ve medyanın da Can Dündar, Erdoğan Toprak gibi isimlerle dizayn edildiğini ifade etti.
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