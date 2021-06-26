CHP'li Yüksel Taşkın Taraf Gazetesi'nde 2 sene boyunca yazdı! Mustafa İlker Yücel'den Sezgin Baran Korkmaz ve Artı 1 TV hakkında flaş açıklamalar

BIDEN'I DESTEKLEYENLER DİZAYN EDİLDİ

Yücel, CHP'deki ulusalçı ekip tasviye edilirken Biden'ı destekleyen ekibin oraya oturtulduğunu ve medyanın da Can Dündar, Erdoğan Toprak gibi isimlerle dizayn edildiğini ifade etti.