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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı için çağrı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın." dedi.

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Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı için çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 28 Haziran tarihinde yapılan aşı miktarını duyurdu

Bakan Koca, "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın." açıklamasını yaptı.

Koca, "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın." mesajı verdi.

İLLERE GÖRE VAKALAR

Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.

İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR...

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

EN ÇOK KOVİD-19 GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

EN ÇOK AZALAN İLLER

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri ise; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat oldu

İŞTE O HARİTA...

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İşte illere göre 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısı İŞTE İLLERE GÖRE 100.000 NÜFUSA KARŞILIK GELEN VAKA SAYISI

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