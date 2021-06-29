Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı için çağrı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 28 Haziran tarihinde yapılan aşı miktarını duyurdu
Bakan Koca, "1 Milyon 44 Bin 263 kişi bugün aşı yaptırdı. Randevunuzu alın, siz de aşınızı yaptırın." açıklamasını yaptı.
Koca, "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın." mesajı verdi.
İLLERE GÖRE VAKALAR
Ayrıca geçtiğimiz saatlerde Koca, 19-25 Haziran'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Bakan Koca, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." dedi.
İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR...
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.
EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
EN ÇOK KOVİD-19 GÖRÜLEN İLLER
Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
EN ÇOK AZALAN İLLER
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri ise; Bolu, Kastamonu, Muş, Yozgat ve Tokat oldu
İŞTE O HARİTA...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
- Gözler o tarihe çevrildi! MEB tarih verdi! LGS ve YKS sonuçları için kritik tarih...
- Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artış yaşanacak...
- Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri...
- Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...
- Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...
- Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında başlıyor? İşte tarihler...
- Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...
- Bankalar yanardağ gibi patladı! Faizler alev aldı! Yapı Kredi, Akbank, Halk Bankası, Ziraat Bankası güncel faiz oranları...
- BİM'de 29 Haziran indirimleri açıklandı! Bu hafta salı aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte haftanın kampanyaları