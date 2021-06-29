ODA TV Sözcü ve Cumhuriyet'in haftalık yalan performansında artış sürüyor

Türkiye'de son dönemde ODA TV, Sözcü ve Cumhuriyet gibi medya kuruluşlarının yaptığı yalan haberler gündem olmaya devam ediyor. Dün Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu ODA TV yayınlanan haberde belgesel setindeki plastik silahların gerçek gibi sunulması büyük tepki topladı. Bazı siyasi isimler de bu medya kuruluşlarının haberlerini gerçek gibi algılayıp sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Katarlı gençlere sınavsız üniversite” yalanını tekrarlamış, haberi yapan T24 sitesi haberle ilgili "sınavdan sonra" özür dilediği halde Kılıçdaroğlu özür dilememişti. İşte geçtiğimiz hafta ODA TV, Sözcü ve Cumhuriyet tarafından yapılan yalan haberler ve siyasilerin bu haberlere yönelik paylaşımları...