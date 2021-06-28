Diyanet'ten otobüs firmalarına uyarı! Molalar namaz vakitleri dikkate alınarak belirlenecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, otobüs seyahati sebebiyle namazlarını kaza etmek zorunda kalan vatandaşlar için harekete geçti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehirlerarası seyahatlerde otobüs firmalarının namaz saatlerine göre mola vermesi düzenlemesi için ilgili bakanlıklara bir yazı gönderdi. İşte detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı; İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na şehirlerarası otobüs seyahatlerinde mola düzenlemesi yapılması ve değerlendirilmesi için ve bir yazı gönderdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, söz konusu yazıda "Vatandaşlarımız tarafından şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak için makul bir süre ayrılması konusunda Başkanlığımıza yoğun talepler gelmektedir" ifadelerine yer verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:
"Anayasamızın 24. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesine göre herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne; dinini veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet etme hürriyetine sahip olduğu malumlarıdır.
Bu itibarla; vatandaşlarımız tarafından gelen söz konusu talepler doğrultusunda şehirlerarası otobüs seyahatlerinde molaların, namaz vakitlerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve namazların vaktinde edasını sağlamak üzere makul bir süre ayrılması ile ilgili Bakanlığınızca yapılabilecek düzenlemelerin değerlendirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim."
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