Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki üçüncü yılı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından görevindeki üçüncü yılını geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı seçilirken, "Ben çalışan, koşturan, terleyen bir cumhurbaşkanı olacağım, alışılmış bir cumhurbaşkanı olmayacağım" sözlerini kullanan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına rağmen görevdeki üçüncü yılını yoğun bir tempoyla geçirdi.

Salgının etkisiyle yurt içi ve yurt dışı ziyaret sayılarında düşüş meydana gelirken, programların büyük çoğunluğu video konferans ve canlı bağlantılarla gerçekleştirildi.

MAVİ VATAN'DAN DOĞAL GAZ MÜJDELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevdeki üçüncü yılı Türkiye'nin son yıllarda arttırarak devam ettirdiği doğal gaz arama çalışmalarında olumlu sonuçların açıklandığı bir yıl oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde geçen yıl 21 Ağustos'ta düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda" sözlerini kullandı.

Erdoğan, geçen yıl 17 Ekim'de ziyaret gerçekleştirdiği Fatih sondaj gemisinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu" dedi.

Zonguldak temasları kapsamında 4 Haziran'da Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada da yeni doğal gaz keşfini duyurdu.

Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıkladı.

Böylece Türkiye'nin Karadeniz'deki toplam gaz keşfi, 540 milyar metreküpe ulaştı.

TARİHİ GÜN: AYASOFYA'DA CUMA NAMAZI

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya kadar cami olarak kullanılan Ayasofya, Erdoğan'ın görevindeki üçüncü yılında ibadete açıldı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını 10 Temmuz'da iptal etti.

Danıştay'ın bu kararının ardından aynı gün Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'nı "hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz'da, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fatiha suresini ve Bakara suresinin ilk 5 ayetini okuduğu camide, cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Caminin açılışı dünya basınında da geniş yer buldu.

TAKSİM CAMİSİ CUMA NAMAZIYLA AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde dile getirdiği "Taksim'e cami yapılması" fikri de 2021 yılında gerçekleşti.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017'de atılan Taksim Meydanı'ndaki cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla, 28 Mayıs'ta Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

ÇAMLICA KULESİ

İstanbul'un yeni simgelerinden biri olan Çamlıca Kulesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul'un fethinin yıl dönümünde hizmete açıldı.

Yapımına 2017 yılında başlanan kule, 369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı oldu.

Dünyada ilk defa 100 radyonun, frekansları birbirine karışmadan yayın yapabileceği kule, 221 metre betonarme yapı yüksekliğine ve 168 metre anten yüksekliğine sahip.

NATO VE AB ÜYESİ ÜLKEYE İLK SİHA İHRACATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı ağırladığı gün, Türkiye'nin ihracatında yeni bir dönemin de kapılarını açtı.

Erdoğan ve Duda'nın huzurunda, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2, Polonya'ya ihraç edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracına ilişkin, "Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir" diye konuştu.

Böylece, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'ın ardından Polonya semalarında da görülecek.

G20 LİDERLER ZİRVESİ CANLI BAĞLANTILARLA YAPILDI

COVID-19 salgınından etkilenen uluslararası organizasyonlardan biri de her yıl farklı bir üye ülkede yapılan G20 Liderler Zirvesi oldu. Bu yıl Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığındaki Zirve, canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da G20 Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da video mesajla seslendi.

AKKUYU'DA PUTİN İLE CANLI TEMEL ATMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Mart 2021'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Putin'in Rusya'dan katıldığı törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden iştirak eden Erdoğan, "Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'DE TARİHİ GÜN

KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında 46 yıldan bu yana kapalı tutulan ve alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret eden Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız" sözlerini kullandı.

NATO ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Brüksel'i ziyaret etti.

Erdoğan ziyaretinin ilk gününde, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ile görüşmeler yaptı.

Ziyaretinin ikinci gününde; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi ana oturumuna katıldı.

Erdoğan, Zirve sonrasında da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

ŞUŞA'DA TARİHİ GÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın, 44 günlük bir savaşın ardından Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da, mevkidaşı İlham Aliyev ile ziyaretler gerçekleştirdi.

İşgalden kurtarılan kültür şehri Şuşa'ya giden Erdoğan ve Aliyev burada Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı.

YURT İÇİ ZİYARETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevdeki üçüncü yılında yurt içinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere 23 ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan bu doğrultuda, Kocaeli, İzmir ve Rize'ye ikişer defa olmak üzere Bursa, Bitlis, Muş, Giresun, Gaziantep, Konya, Şırnak, Kayseri, Malatya, Van, Samsun, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Elazığ, Trabzon, Zonguldak ve Antalya'ya ziyaretlerde bulundu.

YURT DIŞI ZİYARETLER VE AĞIRLANAN KONUKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran 2020 tarihinden bu yana Azerbaycan'a 2, Katar'a 2, KKTC'ye 1, Kuveyt'e 1 ve Belçika'ya 1 olmak üzere toplam 7 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, bu dönemde 35 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev'i Türkiye'de ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların dışında Türkiye'de ve gittiği ülkelerde farklı düzeylerde toplam 132 birebir uluslararası görüşme yaptı.

TELEFON VE VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı dönemde 60'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanıyla toplam 226 telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, bu dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 21, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 14, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 13, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 11, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 8, Katar Emiri Temim Bin Hamad El Sani ile 8, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile 7, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le 4, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la 4 kez telefon ya da video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Son bir yıllık dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'la 2 telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'la da bir kez yüz yüze, bir kez de telefonla olmak üzere iki kez görüştü.