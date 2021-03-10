Son dakika: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı! Başkan Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atıldı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak santralin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 4 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Kovid-19 bile bizi engelleyemedi." dedi. Başkan Erdoğan: "Önümüzdeki yıl dördüncü reaktörün de temelini atacağız. İlk reaktörü 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. "Nükleer enerji, enerji politikamızda özel bir yere sahip. Hedef nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemek." diye konuştu.
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.
2023'TE DEVREYE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Rusya Devlet Başkanı Putin'e katılım nezaketi için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye2mize yeni bir eseri kazandırmanın haklı gururunu beraber yaşıyoruz. 3'üncü reaktörün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 4'üncü reaktörün inşasına da başlayacağız. Bu hamlemiz ile ülkemizin enerjideki yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Ekonomimiz koronavirüse rağmen hamdolsun büyümeyi sürdürüyor. Geçen yıl birçok ülke ekonomik daralmalar yaşarken biz 1.8 büyüme sağladık.
Enerjiye yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı.
Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi sepetimize eklem hedefimizdir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır.
Akkuyu santralimizin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı düşünüyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız. Akkuyu enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacaktır.
Mükemmel bir planlama gerekiyor. Emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan en önemli güvenlik sistemleri ile donatıyoruz, uluslararası uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Bu devasa projeyi Türk-Rus iş birliğinin sembol eserlerinden biri olarak görüyoruz. Değerli dostum ile tesis ettiğimiz yakın diyalog, bölgesel istikrarın ve barışın korunmasında da büyük önem taşıyor.
Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz ekonomi ve turizm ilişkilerindeki ivmeyi bu yıl telafi edeceğiz.
Başta Sayın Putin olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen personellerimizi tebrik ediyorum. Türk ve Rus halkına hayırlı olmasını diliyorum.
PUTİN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları:
Üçüncü ünitenin temeline beton dökmek için talimat vereceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 37 milyar KW olacak. Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Koronavirüs salgını bile bizi engelleyemedi. Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu. Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.
BAKAN DÖNMEZ: 4 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki hedeflerine yaklaştığını aktaran Dönmez, "Bugün nükleer enerji yolculuğumuzun en önemli kilometre taşlarından birini daha geride bırakıyoruz. Türkiye için yarım asrı aşan bir rüya daha gerçek olma yolunda hızla ilerliyor. Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak." dedi.
Dönmez, enerjide kaynak çeşitliliğinin arttırılmasının önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefimize doğru ilerliyoruz. Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe enerjiye olan ihtiyacımız da artıyor. Enerjide arz güvenliğimizi sağlamak için kaynak çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji arzının sağlanması öncelikli hedeflerimiz arasında. Nükleer enerjinin devreye girmesiyle de ithal kaynakların payı bir miktar daha düşecek. Bu sayede enerjide hem kaynağın hem de maliyetlerin daha yönetilebilir olması açısından önemli bir avantaj sağlayacağız. Yine Akkuyu ile birlikte, 7 gün 24 saat, ikim ve mevsim koşullarından bağımsız bir şekilde kesintisiz ve temiz enerji üreteceğiz. Özellikle geçtiğimiz kış ağır mevsim şartlarından dolayı pek çok ülkede elektrik kesintileri yaşandı. Bu durum nükleer santraller gibi baz yük elektrik tesislerinin önemini bir kez daha ortaya koymuş oldu."
TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK
Santralin, Türkiye'nin enerji üretimine sunacağı katkıları anlatan Dönmez, şunları ifade etti:
"Akkuyu'nun tasarımı çok sayıda doğal olay ve insan kaynaklı iç ve dış riskler en ince detayına kadar göz önüne alınarak hesaplandı. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaatlik enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Akkuyu işletmede kalacağı yaklaşık 60 yıl boyunca 2 bin 146 teravatsaat elektrik üretecek. Sıfır emisyon değeriyle elektrik üretecek Akkuyu, yeşil enerji hedefimizin de önemli bir parçası haline gelecek. Akkuyu, yıllık 128 milyon ton, 60 yıl boyunca da 2,4 milyar ton karbon emisyonunu engelleyecek. Bu, 9 milyon hektar ormanın tutacağı karbon miktarına eş bir rakama denk geliyor."
Dönmez, projenin, üst düzey yerli teknoloji üretimi ve yerli sanayinin gelişmesi açısından da yarar sağlayacağına işaret etti.
Projenin, inşaat aşamasında en yoğun dönemde 16 bin işçinin sahada ter dökeceğini vurgulayan Dönmez, "İşletme aşamasında da inşallah 4 bin kişiyi Akkuyu'da istihdam edeceğiz. Bugüne kadar Akkuyu'da 70 bin adam/saati Nükleer Düzenleme Kurumumuz, 327 bin adam/saati de üçüncü taraf olmak üzere toplam 397 bin adam/saatlik denetim gerçekleştirildi. 14 uzmanımız saha, inşaat ve montaj denetimlerine devam ediyor. Yakın zamanda bu sayıyı 40'a çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
TÜRKİYE, NÜKLEER ENERJİYLE SINIF ATLAYACAK
Dönmez, nükleeri sadece elektrik üretiminde değil, ileri teknoloji üretiminde de kullanacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Özellikle son dönemlerde haberleşme, telekomünikasyon, savunma, sağlık, uzay bilimleri gibi alanlarda yakaladığımız başarının çıtasını, nükleer teknolojiyle bir adım daha öteye götüreceğiz. Türkiye, nükleer enerjiyle sınıf atlayacak. Üst düzey yerli teknoloji üretimi için gereken 'know-how' transferiyle de yerli sanayimizin gelişimine katkıda bulunacağız. Nükleer teknolojiyle birlikte, ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolarlık yerli katkı hedefliyoruz."
Proje kapsamında mühendislik eğitimi alan öğrencilere de değinen Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Bugün 186 öğrencimiz eğitimlerini tamamlayarak Akkuyu'da göreve başladı. 2029'a kadar bu sayı 468'e ulaşacak. Gençlerimizin bilgisi, birikimi ve en önemlisi de enerjisiyle, inanıyorum ki Türkiye, yakın zamanda nükleer teknolojilere adını yazdıran ülkelerden biri olacak. Sözlerime son vermeden önce, vizyonuyla Türkiye'yi nükleer enerjiyle buluşturan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve desteklerinden dolayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin'e şükranlarımı sunuyorum."