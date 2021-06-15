15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret! 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmıştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2021 13:02
Son dakika haberine göre NATO Zirvesi için bulunduğu Belçika'dan Azerbaycan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı gezdi.Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şuşa'da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin yeniden inşası başta olmak üzere siyasi ve ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesine dönük anlaşmalara imza atacak. Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Bakü'de Galler ile oynayacağı maçı da tribünden izleyecek. .
Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan Şuşa'ya tarihi ziyaret!
MİT'den nokta operasyon! DEAŞ'lı Kasım Güler yakalandı
MİT'den nokta operasyon! DEAŞ'lı Kasım Güler yakalandı
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan tarihi ziyaret!
Aşılamada yeni rekor gelir mi? 34 milyon 625 bin
Aşılamada yeni rekor gelir mi? 34 milyon 625 bin
Alt geçitte can pazarı! Yüzerek kurtuldular
Alt geçitte can pazarı! Yüzerek kurtuldular
Atatürk Kültür Merkezi'nde AKM sona doğru...
Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sona doğru...
15 Temmuz'da müttefiklerimiz neredeydi?
15 Temmuz'da müttefiklerimiz neredeydi?
Çeşme çöp yuvasına döndü
Çeşme çöp yuvasına döndü
İSKİ yine boru patlattı!
İSKİ yine boru patlattı!
CHP Ankara'da çöp torbalarını ağaçlara çiviledi! A Haber ağaç katliamını görüntüledi
CHP Ankara'da çöp torbalarını ağaçlara çiviledi! A Haber ağaç katliamını görüntüledi
Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon
Sedat Peker suç örgütüne 4 ilde operasyon
İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor!
İşte İzmir'in çilesi! Her yağmur şehri birbirine katıyor!
Daha Fazla Video Göster