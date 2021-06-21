21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Vali Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı

Son dakika: İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Vali Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı

Son dakika haberine göre Valisi , "20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2021
ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Vali Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da aşı seferberliğinin sürdüğünü belirterek, dün itibarıyla 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.

20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? 20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?
Günlük aşılama 1 milyonu geçti! GÜNLÜK AŞILAMA 1 MİLYONU GEÇTİ!
Türkiyenin başarısı İtalyan televizyonunda! TÜRKİYE'NİN BAŞARISI İTALYAN TELEVİZYONUNDA!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA