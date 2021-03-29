Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün ihracı istendi!

Yazıda hâkim, "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür" dedi. Gelişmeyi değerlendiren Avukat Dr. Rezan Epözdemir, milletvekillerinin müşteki sıfatıyla haiz olduğu dosyalarda teamülde davet yapılmadığını belirterek, "Beyan gerekiyorsa avukatı marifetiyle alınmalı. Böylesi daha uygun olur" ifadelerine yer verdi.