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Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için istenen ceza belli oldu

'da sosyal medya üzerinden açtığı sahte hesap üzerinden ’li üst düzey isimleri hedef alan Cumhuriyet Savcısı hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'iftira' suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz için istenen ceza belli oldu

Sosyal medya platformunda '@HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden bazı 'li üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin, 'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu, açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.

Mesai saatleri içinde 'dan açtığı 'trol' hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından savcı Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden 2016'nın ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun 'nce kabul edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2. Daire tarafından verilen ihraç kararında Gündüz'ün yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Gündüz, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın hakim karşısına çıkacak.


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