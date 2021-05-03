Son dakika | Küfürbaz savcı Özcan Muhammed Gündüz'ün fırıldaklığı! Mesai saatlerinde gizli telefonla paylaşım yapmış
Son dakika haberi... Sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak AK Parti'li isimleri hedef alan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz ile ilgili önemli bulgulara rastlandı. Meslekten men edilip 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'iftira' suçundan 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gündüz'ün paylaşımlarını gizli cep telefonu üzerinden yaptığı belirlendi. Skandal ifadelerin sahibi Gündüz'ün hesap hakkında araştırma yapıldığını fark etmesi üzerine hattı kapatıp, yeni hat aldığı ortaya çıktı.
Samsun'da, açtığı sahte hesap üzerinden sosyal medyada AK Parti'li üst düzey isimleri hedef alan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün paylaşımlarını gizli cep telefonu üzerinden yaptığı belirlendi. Gündüz'ün hesap hakkında araştırma yapıldığını fark etmesi üzerine hattı kapatıp, yeni hat aldığı ortaya çıktı.
Sosyal medya platformunda '@HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden bazı AK Parti'li üst düzey isimler ve bakanlara hakaretlerde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin, Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu, açılan sosyal medya hesabının da sahte olduğu tespit edildi.
Mesai saatleri içinde Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret ettiği tespit edilmesinin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında savcı Özcan Muhammed Gündüz, açığa alındı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca savcı Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame hazırlandı. Bahse konu Twitter adresinin 'hohmustesari@gmail.com' mail adresi üzerinden 2016'nın ağustos ayında oluşturulduğuna yer verilen ve 2 yıldan, 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2'nci Dairesi, çok sayıda devlet büyüğüne hakaret ettiği belirlenen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında meslekten çıkarma cezası verdi. HSK 2'nci Dairesi tarafından verilen ihraç kararında Gündüz'ün yaptığı paylaşımların; mesleğin şeref, onur ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte olduğu vurgulandı.
ARAŞTIRILINCA HATTI KAPATMIŞ
İncelemelerde Gündüz'ün kullanımında olan cep telefonu numarasının '@hohmustesari' isimli hesapla entegre olduğu belirlendi. Paylaşımlarını gizli cep telefonu ve hat üzerinden yaptığı belirlenen Gündüz'ün hesap hakkında araştırma yapıldığı fark edilip, aralık ayı sonunda hattını kapatıldığı tespit edildi. Gündüz ifadesinde cep telefonunu uzun zamandır kullandığını, çocuğunun telefonunu suya düşürmesi nedeniyle bozulan telefonun yerine yeni telefon aldığını söyledi. Cep telefonunun içinde sıvı teması olduğuna dair oksitlenmelerin bulunduğu, ana kartın ise kırılarak yerinden söküldüğü tespit edildi.
ERTELENDİ
Özcan Muhammed Gündüz'ün Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş'ın mazeret dilekçesi vermesi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca 'Tam Kapanma Tedbirleri' kapsamında alınan kararlar dolayısıyla 21 Haziran Pazartesi günü görülmesine karar verildi.
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