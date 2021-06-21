Bakan Mevlüt Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin hain planı deşifre oldu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Antalya Diplomasi Forumu hakkındaki çirkin girişimini deşifre etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde yapılan Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) kapanışı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, forum değerlendirmesinin ardından soruları yanıtladı.
GÜNEY KIBRIS'TAN "ANTALYA'YA GİTMEYİN" DİPLOMASİSİ
Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun diplomasiye uygun olmadığını ifade etti.
"YUNANLILAR TATAR'IN ADF'YE GELMESİ SONRASI VAZGEÇTİ"
Çavuşoğlu, ADF'nin katılımcı listesinde Yunanistan'dan da konuşmacıların yer aldığını ancak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın foruma gelmesi üzerine vazgeçtiklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın da aynı tavrı sürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, görüşmelerde farklı, basın önünde farklı bir tavır sergilediğinin de altını çizdi.
BORELL RESEPSİYONA KATILMADI
Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın foruma katılan liderlere verdiği resepsiyon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Forum katılımcıları arasında yer alan AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcısı olduğu resepsiyona katılmadığı öğrenildi.
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