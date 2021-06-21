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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin hain planı deşifre oldu

Dışişleri Bakanı , 'nin hakkındaki çirkin girişimini deşifre etti. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı 'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu çirkin girişimi açıkladı! Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin hain planı deşifre oldu

Dışişleri Bakanı , Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve 'teki 'nde yapılan 'nun (ADF) kapanışı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, forum değerlendirmesinin ardından soruları yanıtladı.

GÜNEY KIBRIS'TAN "ANTALYA'YA GİTMEYİN" DİPLOMASİSİ

(GKRY) Dışişleri Bakanı 'in mevkidaşlarını telefonla arayarak Antalya Diplomasi Forumu'na katılmamaları yönünde talepte bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunun diplomasiye uygun olmadığını ifade etti.

"YUNANLILAR TATAR'IN ADF'YE GELMESİ SONRASI VAZGEÇTİ"

Çavuşoğlu, ADF'nin katılımcı listesinde 'dan da konuşmacıların yer aldığını ancak Cumhurbaşkanı 'ın foruma gelmesi üzerine vazgeçtiklerini söyledi. Yunanistan Dışişleri Bakanı 'ın da aynı tavrı sürdüğüne dikkat çeken Çavuşoğlu, görüşmelerde farklı, basın önünde farklı bir tavır sergilediğinin de altını çizdi.

BORELL RESEPSİYONA KATILMADI

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı 'ın foruma katılan liderlere verdiği resepsiyon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Forum katılımcıları arasında yer alan , KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımcısı olduğu resepsiyona katılmadığı öğrenildi.

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