Son dakika: Aşıda yaş sınırı 30'a indi! Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren randevu alabilirler
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilir." ifadelerini kullandı.
Aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı programına yeni bir yaş grubunun daha eklendiği müjdesini verdi.
Bakan Koca, yarından itibaren 30 yaş üzerindeki kişilerin aşı randevularının açılacağını ifade etti. "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi" dedi.
AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 30'A İNDİ. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2021
Aşılamada her yeni gün rekor kırılıyor. Aşı tedarikinin hızlanmasıyla haziran ayında aşı programında 20'li yaşlara kadar inilmesi planlanıyor.
"GERİ SAYIM BAŞLADI"
Bakan Koca, koronavirüse karşı aşılamada 18 yaş üstünün yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurmuştu.
Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
"Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı."
TOPLAM AŞI SAYISI 40 MİLYONU GEÇTİ
Saat 16 itibarıyla Türkiye'de 40 milyon 745 bin 677 aşı yapıldı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon, 415 bin 896, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 329 bin 781.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 575 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 497 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 856 oldu, 4 bin 427 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 224 bin 224'e yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 123 bin 990'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, vefat sayısı da 49 bin 71 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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