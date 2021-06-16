Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşılama sürecinin devam ettiği Türkiye'de memurlar ve tüm SGK'lı çalışanları için de aşılama başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 20 yaş üstü aşılama sürecine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeeler...