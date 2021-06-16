16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aşılama sürecinin devam ettiği Türkiye'de memurlar ve tüm SGK'lı çalışanları için de aşılama başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler 20 yaş üstü aşılama sürecine çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeeler...

Giriş Tarihi: 16.06.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 16:53
  • 1
  • 10
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası Kovid-19'la mücadele kapsamında SGK'ya kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Aşılama sürecinin hız kazandığı Türkiye'de gözler 20 yaş üstüne çevrildi. Peki, 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

20 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı miktarının giderek artması salgın için önemli. Biz o nedenle belirlenen Uğur Hoca'nın bahsettiği şekliyle 30 milyon doz ay sonuna kadar gelirse ay sonuna kadar 20 yaşa kadar indirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca'nın aşılama sürecine ilişkin yeni detayları açıklaması bekleniyor.

  • 3
  • 10
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

'GÜN İÇİNDE RANDEVU, GÜN İÇİNDE AŞI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Randevu İstesem Aşım Ne Zaman Yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 10
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

SAĞLIK MERKEZLERİNDE AŞI YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ye bağlı çalışanların randevu sistemine dahil edilmesinin ikinci gününde Ankara'daki hastanelerde yoğunluk oluştu.

Ankara genelindeki aşı merkezlerine gelen SGK'ye bağlı vatandaşlar, ilk doz aşılarını yaptırıyor.

  • 5
  • 10
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?
Resmi açıklama! 20 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanlığı 20-30 yaş arası aşılama takvimi açıklandı mı?

Aşı merkezlerinde SGK çalışanlarının yanı sıra yaş ve meslek kriterleri kapsamında randevu sistemine dahil edilen diğer vatandaşlar da aşılarını oluyor.