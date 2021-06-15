Sağlık Bakanlığından koronavirüs aşısı açıklaması! Son 24 saat aşılama miktarı 1 milyonu geçti
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 35 milyon 611 bin 668'e ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 arttı.
GÜNÜN VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti.Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 846 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 955 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 532 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 886 oldu, 4 bin 186 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. Test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 342 bin 28, vefat sayısı ise 48 bin 879 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
İllerin 29 Mayıs-4 Haziran haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, en yüksekten en aza doğru şöyle sıralandı:
"Isparta (96,98), Erzurum (93,16), Kayseri (92,26), Tokat (91,34), Kastamonu (91,15), Eskişehir (88,5), Ağrı (85,3), Rize (85,18), Sivas (84,76), Zonguldak (83,61), Bartın (81,11), Yozgat (80,65), Malatya (77,68), Bitlis (76,05), Karaman (74,93), Erzincan (74,9), Afyon (73,55), Kırıkkale (72,47), Çorum (69,88), Kırşehir (69,33), Çankırı (69,1), Ordu (68,39), Niğde (67,56),
Muş (66,66), İstanbul (63,93), Kocaeli (63,42), Düzce (63,36), Konya (63,15), Balıkesir (59,25), Sakarya (59,09), Ardahan (57,0), Uşak (54,95), Giresun (54,74), Elazığ (54,38), Denizli (53,83), Diyarbakır (53,33), Burdur (53,2), Van (52,81), Batman (52,04), Trabzon (51,38), Gaziantep (51,26), Bursa (50,85), Kırklareli (50,51), Siirt (50,28), Karabük (50,0), Tekirdağ (49,57),
Samsun (49,4), Hakkari (47,4), Aksaray (47,27), Manisa (45,62), Nevşehir (44,93), Kilis (44,78), Çanakkale (43,67), Amasya (41,45), İzmir (41,23), Bayburt (40,89), Muğla (39,76), Mardin (38,59), Sinop (38,34), Yalova (37,5), Artvin (35,93), Şanlıurfa (35,75), Bingöl (34,22), Antalya (31,9), Tunceli (31,63), Kahramanmaraş (24,94), Şırnak (24,16), Adıyaman (23,59), Iğdır (22,18), Aydın (18,87)"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüzler gülecek, zam müjdesi geldi! 2.000 TL'ye kadar yükseldi! SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi dikkat...
- Almayan pişman oldu! Fırsat beklenmeyen anda geldi! Doblo, Fiorino, Cargo,Combi...
- Faizler soğuk duş etkisi yarattı! Bankalar muslukları açtı! 10.000, 20.000, 30.000 TL'nin 32 günlük mevduat getirisi...
- Emekli için kritik hafta! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak?
- Survivor ne zaman bitecek? Survivor büyük final tarihi belli mi? Acun Ilıcalı açıkladı...
- ŞOK indirimleri cepleri rahatlatacak! 16 Haziran ŞOK aktüel kataloğu dolu dolu! Çarşamba günü itibarıyla...
- Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
- 1 ay çalışarak 100 bin TL kazandırıyor! Tek ağaçtan 10 kilo çıkıyor! Yılda 1-2 bakım yeterli
- Polis Akademisi yeni polis alımı olacak mı? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? Şartlar açıklandı mı?
- 15 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2021 evde bakım yardımı ödemesi ne kadar? e-Devlet sorgulama!
- %1.37 faiz! Banka faiz oranları değişti! 15 Haziran ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar?
- Emekli ve memur maaşı zammı ne kadar olacak? SSK Bağ-Kur 2021 Temmuz zammı son durum nedir? Tablo netleşiyor