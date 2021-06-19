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İBB Beşiktaş'taki 150 yıllık anıt çınarı yok etti! Tepki yağıyor: Mesele ağaç değil hala anlamadınız mı?

 Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü,  Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Beşiktaş'taki 150 yıllık anıt çınarı sessiz sedasız ortadan kaldırdığını belirtti. Döğücü, "Beşiktaş'ın 1.5 asırlık Londra Çınarı hiç mi dikkatinizi çekmedi yoksa yerinden eden olduğu için mi sessiz kaldınız?" diyerek tepki gösterdi. Tanıtım Ve Medya Başkanı Halime Kökce de "İşin tuhafı 3 ağaç için ülkeyi ateşe verenlerin şimdi çıtı çıkmıyor. Zaten demişlerdi; "Mesele ağaç değil hala anlamadınız mı?" diye. Evet anladık, çok iyi anladık!" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.06.2021
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İBB Beşiktaş'taki 150 yıllık anıt çınarı yok etti! Tepki yağıyor: Mesele ağaç değil hala anlamadınız mı?

(İBB) yönetiminin Beşiktaş'ta bulunan 150 yaşındaki anıt çınarı kestiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çınarın yerinden sokulduğunu belirtti.

Döğücü, "Farkında mısınız, Beşiktaş'ta 150 yıllık bir anıt ağacımız, asırlık çınarımız yerinden sökülmüş. Bugün gördüm ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız gözümüz gibi baktığımız anıt ağacımızı yerinden etmiş. Soruyorum, çınarımız nerede Ekrem İmamoğlu? Yüzyıllara direnerek büyüyen anıt ağaçlar şehir kültürümüzün önemli bir parçası. Soruyorum; rahmetli Kadir Topbaş zamanı envanteri çıkarılan 554 anıt ağacından kaçı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul'dan, büyüdüğü yerden koparıldı? Sormak istiyorum; vandallığa çevreyi alet edenler, hayali bir senaryoyla İstanbul'u savaş alanına çevirenler nerede? Beşiktaş'ın 1.5 asırlık Londra Çınarı hiç mi dikkatinizi çekmedi yoksa yerinden eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu için mi sessiz kaldınız?" dedi.

Şeyma Döğücü'nün ardından AK Parti Başkanlığı Tanıtım Ve Medya Başkanı Halime Kökce "Beşiktaş'ta 4 yılım geçti. Hemen her gün o çınarın yanından geçip gittim okula. 153 yıldır oradaydı ama artık yok. İşin tuhafı 3 ağaç için ülkeyi ateşe verenlerin şimdi çıtı çıkmıyor. Zaten demişlerdi; "Mesele ağaç değil hala anlamadınız mı?" diye. Evet anladık, çok iyi anladık!" ifadelerini kullandı.

İŞGALDEN SAĞ ÇIKMIŞTI
Genel Müdürü ise "Bu anıt ağaç 150 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş'ta yaşıyordu. Kurtuluş Savaşı'nda zarar görmemişti. İstanbul'un isgalinden de sağ çıkmıştı ama İstanbul'u emanet alan Ekrem İmamoğlu'ndan kaçamadı. Evet geziyi kutsayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan" diyerek tepki gösterdi.

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